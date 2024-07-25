Türkiye’nin güzelliklerini Almanlar bilmeli!

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Schmetterling International, Almanya’da 2 bin ve Almanya dışında 2 bin olmak üzere toplam 4 bin seyahat acentesine çok yönlü hizmet sağlayıcısı olarak çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un davetinden memnunluk duyduğunu belirten Karaca, “Türkiye keşfedilmeyi bekleyen zengin bir kültürel tarihe ve nefes kesici manzaralara sahip. Bu hazineleri daha geniş kitleye erişebilir kılmak ve sürdürebilir turizm uygulamalarını teşvik etmek hedefimiz arasındadır. Bakan ile yapılan önemli görüşme, yeni çalışmalar için ışık olacak” dedi.

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Karaca, “Almanya’nın en büyük acente zincirlerinden Schmetterling International, Türkiye ve Almanya turizm ilişkilerinin güçlenmesi ve Türkiye turizmin daha da gelişmesi ve Türkiye’nin zengin doğa, tarih ve kültürel hazinelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve turizm uygulamalarını teşvik etmek için çalışmamız devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda, Türkiye’nin Alman turistler için daha da cazip hale geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

GEÇEN YILIN ÖNEMLİ YANSIMALARI OLDU

Geçen yıl İzmir’de 500 Alman acentenin katılımıyla gerçekleşen Schmetterling International Kongresi ve Efes Antik Kenti’nde yapılan gala gecesinin olumlu yansımalarını bu yılki satışlarda gördüklerini dile getiren Bakan Ersoy, bu sene ve gelecek sene için yeni iş birlikleri olabileceğini söyledi. Bakan Ersoy, Ömer Karaca’ya gelecek yılki kongrelerini nerede yapacaklarını da sordu. Henüz programın netleşmediği bilgisini veren Karaca, uzun vadeli başarı için sürekli diyalog ve iş birliğinin önemini vurguladı.