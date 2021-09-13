‘Türkiye’nin Avrupa için özel bir yeri var, görüşmeler kesintisiz devam etmeli!

ALMANYA’da 26 Eylül’de yapılacak federal seçimler öncesi Türk Alman İşverenler Birliği (TDU), Kuzey Ren Vestfalya teşkilatının Köln’de düzenlediği toplantıda konuşan Walter-Borjans, düzenlenen anketlere göre şu an birinci parti olduklarını hatırlatarak, partisinin seçim vaatlerini anlattı. Uzun yıllardır çeşitli alanlarda çalışan Türklerle iyi ilişkiler içinde olduklarını aktaran Walter-Borjans, “Almanya’ya göç eden Türkler ülkemizin bugünkü mevcut ekonomik güce kavuşmasına büyük katkısı olmuştur” dedi.

YABANCI KÖKENLİ BAŞARILI İNSANLAR

Kovid-19’a karşı aşı bulan Biontech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi yabancı kökenli başarılı insanları görmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Walter-Borjans, ülkelerinde her alanda çok başarılı yabancı kökenli insanların olduğunu ve birçok şeyi birlikte başarmanın kendisine büyük gurur verdiğini ifade etti. Pandeminin küresel anlamda ekonomilere çok büyük yük getirdiğine işaret eden Walter-Borjans, seçimlerden sonra ekonomi konusunda çok çalışacaklarını kaydetti.





AB’DE TÜRKİYE’NİN ÖZEL BİR YERİ VAR

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) adaylığına da değinen Walter-Borjans, AB ile Türkiye arasındaki diyalogda son dönemlerde bazı kesintiler olduğunu ancak Türkiye’nin Avrupa için çok özel bir yeri olmasından dolayı diyaloğun yeniden geliştirilmesinden ve görüşmelerin kesintisiz devam etmesinden yana olduklarının altını çizdi. Türk derneklerinin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da hazır bulundu.

GELİNİM BİR TÜRK

Kendisinin de Türk toplumu ile 20 yılı aşan yoğun bir ilişkisi olduğunun altını çizen Borjans şöyle devam etti: “Türk Alman İş İnsanları Derneği gibi oluşumlarla 20 yıldır çok yakın ilişki içindeyim. Bu bağlamda Almanya’daki Türk toplumu ile de kişisel yakın bir bağım oluştu. Bu ilişkilerimi korudum ve geliştirdim. Ailevi ilişkilerim de bu bağlamda güçlendi. Gelinim de Türk. Adı Alev Borjans.”