Türkiye’den sipariş geldi, hisseleri değer kazandı

ŞİRKETTEN yapılan açıklamaya göre Türkiye’de enerji alanında faaliyet gösteren Caba Grup, İstanbul bölgesinde kurulmak üzere kendilerinden Delta4000 serisinden toplam gücü 187 MW olan 39 adet N133/4800 tipi rüzgâr türbini satın aldı. Türkiye’deki yenilenebilir enerji alanında büyük pazar sahibi olduğu belirtilen Nordex’in, aynı zamanda kurulacak yeni santralin 15 yıllığına bakım servisini de üstleneceği duyuruldu. Rüzgâr enerjisi tesisleri için çoğu ekipmanları Türkiye’de ürettiği belirtilen Nordex’in, daha önceden de beraber çalıştıkları Caba Grubu’nun ikinci etap İstanbul tesisinin kurulmasına bu yaz başlanacağı kaydedildi.

Rüzgâr türbini tasarım ve üretiminde dünyanın önde gelen firmalarından olan Nordex’in Türkiye’de toplam yüzde 26.8’lik pazar payıyla lider konumda olduğu kaydedildi.