Türkiye’den İngiltere’ye ihracatta rekor artış: 15.3 milyar dolar!

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2025’in ilk ayında da 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Keleş, bu yılın genelinde de güçlü bir performans beklediklerini ifade etti. Keleş, İngiltere’ye ihracatta en fazla büyüme kaydedilen sektörlerin otomotiv, elektrikli cihazlar, gıda ve çelik olduğunu söyledi. Ancak hazır giyim sektöründe küçük bir düşüş yaşandığını belirterek, bu alanda yılın ilerleyen dönemlerinde toparlanma beklediğini dile getirdi. Türkiye ve İngiltere arasında 2020 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Keleş, İşçi Partisi’nin iktidara gelmesiyle bu sürecin bir süre duraksadığını ancak 2025 yılında yeniden başlamasını beklediklerini ifade etti.



STA’nın güncellenmesiyle bazı ürünlerde uygulanan gümrük vergileri ve kotaların kaldırılmasının, ticarete olumlu katkı sağlayacağını belirtti. İngiltere’nin gıda ithalatında sıkı denetimler uyguladığını hatırlatan Keleş, özellikle yüksek pestisit ve aflatoksin oranları nedeniyle Türkiye’den ihraç edilen bazı tarım ürünlerinin geri çevrildiğini söyledi. Brexit sonrasında İngiltere’nin gıda güvenliği konusunda daha katı önlemler aldığını belirten Keleş, ihracatçı firmaların sertifikasyon süreçlerine ve analizlere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Keleş, İngiltere’nin yıllık 100 milyar dolarlık gıda ithalatı yaptığını ve Türkiye’nin bu pazardaki payının yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin bu payı yüzde 4-5 seviyesine çıkarabileceğini ifade eden Keleş, bunun için kalite standartlarının korunması ve İngiltere’nin tüketim alışkanlıklarına uygun ürünler geliştirilmesi gerektiğini belirtti.