Türkiye’den Hamburg’daki Türk hastaya ambulans uçak desteği

#Almanya#Hamburg#Türk
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 10:24

Almanya’nın Hamburg kentinde tedavi gören ve sağlık durumu ağırlaşan bir Türk vatandaşı, Türkiye’nin devreye girmesiyle ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan hastanın, ailesinin talebi üzerine Türkiye’ye sevki gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans uçak Hamburg’a gönderildi. Gerekli tıbbi hazırlıkların tamamlanmasının ardından hasta, uzman ekip eşliğinde Türkiye’ye nakledildi. Hastanın kimliğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, vatandaşın sağlık durumunun yakından takip edildiği ve sürecin titizlikle koordine edildiği belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşımızı ambulans uçak ile ülkemize uğurladık. Kendisine acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sağlık ve acil durumlarında her zaman destek olmaya devam edileceğini vurguladı. 

