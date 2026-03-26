Türkiye’den Hamburg’daki Türk hastaya ambulans uçak desteği

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans uçak Hamburg’a gönderildi. Gerekli tıbbi hazırlıkların tamamlanmasının ardından hasta, uzman ekip eşliğinde Türkiye’ye nakledildi. Hastanın kimliğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, vatandaşın sağlık durumunun yakından takip edildiği ve sürecin titizlikle koordine edildiği belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşımızı ambulans uçak ile ülkemize uğurladık. Kendisine acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sağlık ve acil durumlarında her zaman destek olmaya devam edileceğini vurguladı.