Türkiye’den gelenlerin hiçbirinde virüs çıkmadı

ALMANYA’da en büyük korku özellikle riskli ülkeler listesindeki Türkiye gibi tatil bölgelerinden dönen yolcuların koronavirüsü birlikte getireceği ve Almanya’ya yayacağı. Münster/Osnabrück Havalimanı’na riskli ülke listesinden sadece Türkiye’den uçaklar iniyor. Bir haftadan beri havalimanında riskli ülkelerden dönen yolcular gönüllü ve ücretsiz test ediliyor. Havalimanı yetkililerinden Detlef Döbberthin, Antenne Aşağı Saksonya radyosuna verdiği demeçte, Türkiye’den dönen hiçbir yolcuda koronavirüs çıkmadığını açıkladı.

433 YOLCU

Döbberthin, havalimanına Türkiye’den 433 yolcu indiğini, bunlardan yüzde 50.1’inin havaalanındaki test merkezine giderek gönüllü test yaptırdığını ve bu yolcuların hiçbirinde koronavirüs çıkmadığını, diğerlerinin ise Türkiye’den negatif olduklarına dair test sonucuyla geldiklerini belirtti.