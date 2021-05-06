Türkiye’den gelen yolculara karantina muafiyeti

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde aylardır uygulanan karantina muafiyetinin ardından Hessen, Berlin, Brandenburg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz ve Baden-Württemberg eyaletlerinde, Türkiye de dâhil virüs varyantı olmayan ülkelerden seyahat edecek yolcular, Avrupa Birliği tarafından onaylanmış aşı sertifikalarını ibraz ederek karantinadan muaf tutuluyor. Geçen yıl yaz sezonunda doğru tedbir ve uygulamalarla, tatilciler için salgının yayılma riskini kontrol altında tutmayı başardıklarını söyleyen SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, şunları söyledi:

TÜRKİYE, GÜVENLİ TURİZMDE ÖNCÜ

“Türkiye, güvenli turizm konseptinde mutlak bir öncüdür ve ziyaretçilerine en hijyenik ve güvenli koşulları sunmaktadır. Bir hava yolu şirketi olarak misafirlerimizi sevdiklerine kavuşturmak ve onlara seyahat etmeleri için ilham vermek istiyoruz. Bu nedenle, en azından şu an için aşılanmış ve Covid-19 atlatmış yolculara kolaylık sunabildiğimiz için çok mutluyuz.”

Türkiye, pandeminin ilk aylarında Almanya uçuşlarında 48 saatlik geçerliliğe sahip PCR testi uygulamasını başlattığını duyurmuştu. Pek çok tatil bölgesine göre çok daha katı tedbirler ve hijyen önlemleri alan Türkiye’de, özellikle oteller, restoranlar ve ulaşım şirketleri, hükümetin ‘Güvenli Turizm’ programının bir parçası olarak salgının yayılımını önlemek amacıyla sürekli test edilerek sertifikalandırılıyor.