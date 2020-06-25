Türkiye’den dönene 15 gün parasız izin cezası

MEZBAHALAR niçin bu kadar riskli? Fabrikalarda daha çok ucuz iş gücü olan Romanya, Bulgaristan, Polonya gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerden işçiler çalışıyor. Çalışanlar çok kalabalık ve sefil bir ortamda barındırılıyor. Bazı yerlerde bir odada üç veya daha fazla kişi kalıyor. Virüs bu ortamda çok kolay yayılma ortamı buluyor.

İZİN DÖNÜŞÜ MÜ GETİRDİLER

Ama çalışanlara virüs nerden bulaşıyor? Bu konuda çok farklı iddialar var. Son olarak Gütersloh’ta ortaya çıkan ve yaklaşık iki bin çalışanın koronavirüs tanısı konulduğu Tönnies et fabrikasına virüsü, kendi ülkelerine tatile giden Rumen ve Bulgar çalışanların getirdiği iddia ediliyor.

Romanya, Bulgaristan, Polonya, AB üyesi. Bu ülkeler Almanya’nın seyahat uyarısı kararı bulunan riskli korona bölgesi listesinde yer almıyor. Ama Almanya’nın riskli korona bölgesi listesine aldığı 129 ülke arasında Türkiye de var.

Riskli ülke, bu ülkelerde 14 günden fazla kalınması durumunda, Almanya’ya girişte 14 gün ev karantinasına girme mecburiyeti anlamına geliyor. Türkiye’de 14 gün kalan biri, korona düzenlemelerine göre Almanya’ya girişte, şehir idaresine haber vermek ve 14 gün karantinaya girmek zorunda. Aksi takdirde cezalı duruma düşüyor.

KARANTİNA MUAFİYETİ

Doktordan korona testinin negatif çıktığına dair bir sağlık raporu ibraz edilmesi durumunda karantina muafiyeti var. Başlangıçta Türkiye’de düzenlenen raporu kabul etmeyen Almanya, şimdi Türkiye’den alınan Covid-19 testini geçerli saymayı kabul etti. Raporun en fazla 48 saat önce alınmış olması şartı bulunuyor. Üzerinden 48 saat geçmiş olan raporlar geçersiz.

Uygulama şöyle: Türkiye’de 14 gün veya daha uzun kalmış biri, Türkiye’den aldığı, korona testinin negatif çıktığı raporu bağlı bulunduğu şehir idaresine ibraz edecek. Böylece karantinadan kurtulacak.

Rapor almayan kişi ise Türkiye’den döndüğünü şehir idaresine bidirmek ve 14 gün kendisini ev karantinasına almak zorunda. Karantina boyunca şehir idaresi yetkililerinin gözetiminde oluyor. Karantina süresince ziyaret yasağı bulunuyor.

Tüm bunlar düzenlemede net biçimde yazıyor. Ama bu hükümetin yasal düzenlemesi. Bir de iş yerlerinin kendi iş yeri yasaları var. İş yerleri Türkiye gibi Almanya’nın riskli bölge ilan ettiği ülkelerden gelen çalışanlarını, ellerinde test raporu olmasına rağmen 15 gün parasız izne gönderme hakkına sahip ve bu yönetmeliği uyguluyorlar. Türkiye’den dönen çalışanlarını rapora rağmen 15 gün parasız izne gönderiyorlar. Teste rağmen bir insanın parasız 15 gün izne gönderilmesi, tamamen haksız bir ceza.