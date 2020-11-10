Kovid-19 salgınına yakalandığı için ekim ayında oynanan üç milli maçta yer alamayan İlkay, basın toplantısında bir soru üzerine “Takımın doktoru benim testimin pozitif çıktığını söylediğinde ne yapacağımı şaşırdım. Kaygılandım tabi. Ama sadece kendim için değil, dedemler, büyükannem, ailem ve kardeşim için de kaygılandım. Sevdiklerime bulaştırmaktan endişe duydum. Dedem basından benim salgına yakalandığımı öğrenmiş ve telefonla aradı. Türkiye'den beni aradığında telefon konuşması boyunca sürekli ağladı. Bu görüşmeyi hayatım boyunca unutmayacağım. Sevdiklerinin seni düşünmesi ve senin için kaygılanması güzel bir duygu” dedi.

Salgının başlangıcında ilk üç günü zor geçirdiğini ancak diğer günleri rahat atlattığını söyleyen İlkay “Antrenmanlara başladığımda zorlandım. Bu virüs benim daha önce tanıdığımdan daha farklı. İlk iki hafta takımla çalışırken zorluk çektim. Ama şimdi çok iyiyim. Ritmimi yakaladım. Yarın maçta oynarsam sahaya kaptan olarak çıkacağım” dedi. Milli takımda değişmez oyuncusu olmayı hedeflediğini belirten İlkay, bunun için iyi bir performans göstermesi gerektiğini de bildiğini kaydetti. Rekabeti sevdiğini söyleyen İlkay, milli takımın son maçlarında çok gol yemesinin defans futbolcularının kalitesiyle ilgisinin bulunmadığını da vurguladı. Çok sayıda milli maçın peş peşe olmasından dolayı kendisinin mutlu olduğunu belirten İlkay, taraftarların da maç yoğunluğundan memnun olduğunu düşündüğünü söyledi. İlkay, oynayacakları üç maçın da çok önemli olduğuna vurgu yaparken, “Çok iyi maçlar olacak” dedi.