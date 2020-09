Türkiye’den Almanya’ya uzanan bir başarı hikâyesi

İzmirli genç bilim insanı Müge Çavdan, psikoloji bilimine tutkusu için hayallerinin ve ideallerinin peşinde ilerlemeye devam ediyor.

TAM burslu olarak girdiği Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2016 yılında birincilikle mezun olan Müge Çavdan, hayallerinin ve ideallerinin peşinde ilerlemeye devam ediyor. Daha öğrenciyken birçok projede asistan olarak çalışan ve yüksek lisansını da aynı bölümde yapan Müge Çavdan, yüksek lisans eğitiminde Erasmus stajı ile gidip çok etkilendiği 400 yılı aşkın tarihiyle Almanya’nın en eski eğitim kurumlarından biri olan Giessen Justus Liebig Üniversitesi’nde doktora programına kabul edildi. Üniversite sınavına hazırlanırken psikoloji bölümünün hayali olduğunu belirten Çavdan, doktoraya ve uluslararası ödüle kadar uzanan serüvenini şöyle anlattı:

‘MAKALELERİNİ OKUYORDUM’

“Çeşitli dersler aldıkça ve yıllar geçtikçe psikolojide kocaman, henüz keşfetmediğim bir dünya olduğunu gördüm. 2014’te bahar döneminde Hırvatistan Zadar Üniversitesi’ne Erasmus’la gittim. Gitmeden Bilişsel Psikoloji’ye ilgim artmaya başlamıştı. O yüzden Erasmus’ta ve Türkiye’ye döndükten sonra da bu alanda dersler almaya devam ettim. Lisans hayatımı sadece dersler oluşturmuyordu, çeşitli topluluklarda etkin roller aldım, konferanslara katıldım. Aynı zamanda Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Emre Özgen’in ‘Psikolojide İstatistik ve Araştırma Yöntemleri’ dersinde 2 yıl asistan olarak çalıştım. Eylül 2016’da da yüksek lisansa başladım. Asistan olarak çalışmaya devam ettim. ‘Algı’ dersi almaya başladığımda aslında ilgimin tam da bu alana olduğunu keşfettim. Derslerime ek olarak yine Prof. Dr. Emre Özgen’in süpervizörlüğünde deneyler yürüttüm. Yüksek lisansta Erasmus stajı başvurusu yaptım ve her zaman makalelerini okuduğum, araştırmalarına hayranlık duyduğum Almanya Giessen Justus Liebig Üniversitesi’nden bir profesör beni staj için kabul etti. 2017’nin yazında şu an yaşadığım şehir olan Giessen’a geldim. Benim için inanılmaz bir deneyimdi, laboratuvar ortamı, yapılabilecek şeylerin sınırsızlığı beni büyülemişti. Yüksek lisans tez çalışmalarımı orada tamamladım. Akademide ilerlemek istediğim için doktora programlarını araştırdım.” Dokunma ve görsel algı alanında doktora eğitimine Almanya’da devam eden Müge Çavdan, ilk çalışmasıyla Tokyo’da düzenlenen 2019 Dünya Haptik (Dokunma/Dokunsal) Konferansı’nda ‘En İyi Öğrenci Makalesi’ ödülü aldı.

DOKTORAYA KABUL EDİLDİ

“Doktora için Ekim 2017’de Giessen Justus Liebig Üniversitesi’ne başvurdum ve kabul aldım. Hayatımda herhangi bir tarifi olmayacak bir gündü. Doktora projem, dokunsal ve görsel yumuşaklık algısını psikofizik ve beyin görüntüleme yöntemleri kullanarak araştırmak. Proje 3 senelik ve Avrupa’nın en saygın fonlarından biri olan UFUK 2020 tarafından destekleniyor. Ben bu projede erken dönem araştırmacı pozisyonunda çalışıyorum. İki tane danışmanım var bunlardan birisi dokunsal algı diğeri de görsel algı ve beyin görüntüleme yönteminde uzman. Doktora sürenizce deney yürütüp konferanslara katılıyor, sunumlar yapıyor ve bulgularınızı yayınlıyorsunuz. Aslında kısaca tam bir araştırmacı olarak yetişiyorsunuz. Ek olarak stajyerleriniz ya da tez öğrencileriniz olabiliyor. Hatta Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bir stajyerim oldu, ikincisi de bu yıl gelecekti ama pandemi nedeniyle maalesef ertelemek zorunda kaldık.”



İLK ÇALIŞMASIYLA ÖDÜL KAZANDI

“İlk çalışmamın konferans makalesini 2019 Dünya Haptik (Dokunma/Dokunsal) Konferansı’na göndererek kabul aldım. Bütün kabul alan makaleler arasında 11’i en iyi makale ödülüne aday gösterildi ve biri benim makalemdi. Tokyo’da yaptığım konuşma sonrasında ödül aldım. Sanırım bu alanda alabileceğim en iyi başlangıç ödülü bu. Bu konferansın bana bir diğer katkısı ise ne kadar çeşitli işler yapabileceğimi görmek oldu. Aslında bir yandan da Facebook, Loreal, Peugeot, Shiseido, Apple ve daha pek çok büyük firmada araştırmacı olarak çalışabileceğimi gördüm. Bu konferansa ek olarak Türkiye, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde de konferanslar ve toplantılara katıldım. Sadece akademik şeyler yapmadım, gezme tutkunu biri olarak bugüne kadar 20’nin üstünde ülkeyi gezdim.”



‘KENDİ İSTEKLERİNİZİ TAKİP EDİN’

“Üniversite tercihi yapacak veya eğitimlerine devam eden öğrencilere tavsiyem, her zaman kendi isteklerini takip etsinler. En önemli şey onların ne istediği. Çünkü mutlu olmadıkları bir işi yıllarca yapmaları çok zor. Oldukça rekabetçi dünya şartlarında bir şekilde sivrilmeleri de gerekecek, bunu da ancak işlerini severek yapabilirler. Hedeflerine ulaşmak için çok çalışmaları gerekecek. Azimle ve işlerini severek bunu yaptıklarında ise bunu yük olarak görmeyecekler. Benim iş konusunda önceliğim her zaman mutlu olduğum şeyi yapmak oldu. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ndeki her bir hocaya minnettarım çünkü benim şu anki Müge’ye ulaşmamdaki her tuğlada farklı derecelerde de olsa hepsinin birer katkısı var.”