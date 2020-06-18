Türkiye’den Almanya’ya sert tepki

ALMANYA’NIN, Türkiye’yi riskli korona bölgesi olarak sınıflandırmasına tepkiler sürüyor. Türkiye, Berlin Büyükelçiliği üzerinden Almanya’nın kararına sert tepki gösterdi. Berlin Büyükelçiliği Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada “Böyle bir sınıflandırma bizim inancımıza göre kesinlikle objektif durumla örtüşmüyor ve Türkiye böyle bir sınıflandırmayı hak etmiyor. Aynısı elbette seyahat uyarısı kararı için de geçerli” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Alman televizyon kanalı ARD’ye verdiği mülakatta, Türkiye’nin riskli bölge ilan edilmesini sert eleştirdi.

YOĞUN YATAK KAPASİTESİ BİZDEN AZ

Berlin Büyükelçiliği’nin açıklamasında Türkiye’nin salgına karşı ‘örnek mücadele verdiği’ vurgulandı ve “Birçok AB üyesi salgını Türkiye’den çok daha ağır yaşadı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye’de aktif Covid 19 vakası bir çok AB ülkesinden daha az. Türkiye’deki tatil bölgeleri de Almanya’nın sahil bölgeleri kadar az etkilendi” denildi. Büyükelçilik ayrıca Türkiye’nin 39 bin yoğun bakım yatak kapasitesine sahip olduğuna, koronadan ölenlerin sayısının da Almanya’dan düşük olduğuna dikkat çekti ve “Hangi bilimsel kriterlere göre Türkiye’nin riskli bölge kapsamına alındığı anlaşılır gibi değil. Bu nedenle federal hükümetin Türkiye’ye hem riskli bölge tanımlamasını hem de Türkiye için seyahat uyarısını kaldırmasını bekliyor ve umut ediyoruz” dedi. Almanya’da hükümet Türkiye’yi 130 ülkeyle birlikte korona risk bölgesi olarak sınıflandırmıştı. Riskli bölge ilanı, bu bölgelerden Almanya’ya giriş yapanlara 14 gün ev karantinası öngörüyor. Ayrıca Türkiye de dahil bu ülkeler için seyahat uyarısının kısa zamanda kaldırılması ihtimali de bulunmuyor.