Türkiye’den Almanya’ya 5 ayda 14 bin iltica başvurusu

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ALMANYA Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), mayıs ayı iltica rakamlarını açıkladı. İlk başvuruların sayısı mayıs ayında 17 bin 231, ocak ayından mayıs ayı sonuna kadarki beş aylık dönemde ise toplam 103 bin 467 oldu. DW Türkçe’nin haberine göre başvurularda ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.6’lık düşüş kaydedildi. BAMF, beş aylık dönemde 131 bin 750 başvuruda karar açıkladı, iltica kabul oranı yüzde 46.8 oldu. 35 bin 892 kişinin başvurusu reddedildi, 34 bin 183 başvuru süreci, Dublin Prosedürü ile bağlantılı olarak ya da başvurunun geri çekilmesi gibi nedenlerden dolayı durduruldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış başvuru sayısı ise toplam 236 bin 187 olarak açıklandı.

TÜRKİYE’DEN BAŞVURULAR

Mayıs ayında ise 17 bin 231’i ilk başvuru, 1524’ü müteakip başvuru olmak üzere toplam 18 bin 755 iltica başvurusu kayıtlara geçti. İlk başvuruların 8 bin 872’sini, Almanya’da doğan bir yaşın altındaki çocuklar için yapılan başvurular oluşturdu. Mayıs’taki başvurularda Nisan’a göre yüzde 1.5’lik düşüş kaydedildi.

İltica başvurularında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Suriye ve Afganistan vatandaşlarının ardından üçüncü sırada yer aldı. Yılın ilk beş aylık döneminde Türkiye’den 13 bin 741’i ilk başvuru ve 710’u müteakip başvuru olmak üzere toplam 14 bin 451 başvuru yapıldı. Mayıs ayında ise Türkiye’den ilk başvuru sayısı 1875 oldu. Türkiye’den başvurular Mart ayında 1885 ve Nisan ayında 1965 olarak kayıtlara geçmişti.