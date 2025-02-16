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Türkiye’den 6, Almanya’dan 3 kısa film yarışacak

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#Almanya#Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali#AVRUPADAN HABERLER
Türkiye’den 6, Almanya’dan 3 kısa film yarışacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 10:35

7 Mart tarihinde başlayacak 29’uncu Nürnberg, Türkiye-Almanya Film Festivali kapsamında kısa film yarışması filmleri belirlendi.

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456 kısa film arasından finale 9 eser aday gösterildi: 6 Türk ve 3 Alman yapımı, uzman jürinin beğenisini kazanmak için yarışacak. Kısa filmlerin yönetmenleri canlı olarak sahnede olacak, ekranda 9 hikâye ve sahne arkasında 9 hikâye yer alacak. Her zamanki gibi Almanca ve Türkçe olacak. Kısa film yarışmasının jüri başkanlığını ise Klaus Ploth üstlenecek. Kendisi, Bavyera Protestan Kilisesi’nin Medya Merkezi Genel Müdürü ve Alman İnsan Hakları Film Ödülü Başkanı olarak tanınıyor. Jüri üyeleri arasında ayrıca Dr. Silvia Tiedke (Bavyera Sinema ve TV Teşviki Fonu - Uzun Filmler ve Diziler Teşviki Sorumlusu) oyuncu İrfan Taufik de yer alıyor.

 

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#Almanya#Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali#AVRUPADAN HABERLER

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