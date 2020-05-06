Türkiye’de tatil yapan, cezveyle dönüyor

TÜRK kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan Türk kahvesine dünya genelinde talep artıyor. Özellikle tatil yaptıkları Türkiye’de Türk kahvesi ile tanışan yabancılar, ülkelerine dönüşlerinde beraberlerinde cezve de götürmeyi ihmal etmiyor. Ülkelerinde de Türk kahvesinden vazgeçmeyen yabancıların ilgisi Avrupa’daki kahve pazarına da yansıdı. Türk girişimcilerin kahve satışları da katlandı. Gaziantepli iş insanı Mustafa Palabıyık’ın da kahve pazarında satışları arttı. Almanya ve İngiltere’de yoğun olarak satışı yapılan ‘Pala Efendi’ markasının 2021’de Hollanda, Fransa, Belçika, İsviçre başta olmak üzere Avrupa’nın tüm ülkelerinde satışı planlanıyor. 1976’da temelleri Almanya’da atılan Pala Export GmbH şirketinin bugün Avrupa’nın kahve pazarının yüzde 12’lik kısmını elinde bulundurduğuna dikkati çeken Payabıyık, şunları söyledi:

ALMANYA İLK SIRADA

“AB ülkeleri geçtiğimiz yıl 3 milyon ton kahve tüketti. 2014’te Almanya’da ailemiz tarafından geliştirilen kahve markasının ise bu pastada payı büyük. Türk kahve makinesi de üreten bir firma ile uzun süredir iş birliğimiz de 1990 yılından itibaren devam ediyor. Hem kahve makineleri konusunda hem de kahvenin dağıtımı konusunda çok güçlü konuma geldik. 2020 istatistiklerine göre Avrupa’da 7 milyon Türk yaşıyor ve bu sayının 3 milyona yakını Almanya’da bulunuyor. Türkler geleneklerini sürdürürken Türk kahvesi kültürünü de devam ettirdi. Bu yüzden Almanya’da ve Avrupa’da yaşayan Türklerde ciddi bir kahve pazarı var. Pala Efendi Türk kahvesi 2014’te ilk etapta Almanya’da kahve sunumu yapan büyük kahve zincirlerinde denendi. Bugün bu markanın satış hacminde Almanya yüzde 55’lik bir orana sahip. Almanya’nın ardından ise İngiltere kahvemizi en fazla tüketen ikinci ülke. Yıllık satış oranlarına bakıldığında Almanya’yı yüzde 17’lik satış oranıyla İngiltere takip ediyor.”

YÜZDE 15 ARTACAK

“Müşterilerimize orta kavrulmuş, çok kavrulmuş ve damla sakızlı Türk kahvesi seçeneklerini sunuyoruz. Kahve özünü Arabistan yarımadasında özel harmanlanan çekirdeklerden elde eden markamız, yabancılar için iyi bir alternatif. Kahve çeşitlerine aromalı türlerin de eklenmesi yabancılar tarafından tercih ediliyor. Avrupa’da pek çok ürünün lojistik hizmetini sağlıyoruz. Kahve sektörü dışında züccaciye ve lojistik alanında ciddi yatırımlarımız var. Aldi, Lidl, Penny, Netto gibi Almanya’nın en büyük market zincirleri ile protokol aşamasında olan kahve markamız, önümüzdeki yıl kısmetse ülkede büyük marketlerde yerini alacak. Firmamız geçen yıl Avrupa pazarı için 100 ton kahve üretti. Üretilen kahveler toptancılar ve doğrudan tüketicilerle buluşturuluyor. 2020 yılı sonunda kahve üretim oranının yüzde 15’lik bir artışa ulaşacağını tahmin ediyoruz.”