Türkiye’de tabuları yıktı, sıra Avrupa’da

Monster Notebook’un rakiplerine göre avantajları nelerdir?

Monster Notebook olarak oyun başta olmak üzere güç ve performans gerektiren uygulamaları çalıştıran yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları üretiyoruz. Ürünlerimiz, markamızın ismine uygun olarak canavar gibi güçlü, yüksek performanslı. Türk mitolojisindeki güç ve yenilmezlik ile özdeşleşmiş figürlerden ilham alarak tasarladığımız ürünlerimiz ile her seviyeden oyuncuya en iyi oyun deneyimini sunuyoruz. Cihazlarımız aynı zamanda savunma sanayi, mimarlık, grafik tasarımı, video içerik üreticiliği gibi alanlarda, yüksek performansa gereksinim duyan profesyoneller tarafından tercih ediliyor. Aslında, güçlü bilgisayar ihtiyacı olan tüm kullanıcılara hitap ediyoruz. En iyi donanım konfigürasyonlarını, rakiplerimize göre çok uygun fiyatlarla kullanıcılarımıza sunuyoruz. INTEL, Microsoft, NVDIA gibi dünya devi markalarla iş birlikleri yapıyor, en yeni ürün ve teknolojileri pazara en önce sunan firma olmaya gayret ediyoruz. Tüm bunların dışında özellikle satış sonrası hizmetlerimizle ve teknik destek alanlarında öne çıkarak rakiplerimizden farklılaşıyoruz. Tüketici araştırmalarına göre, Türkiye pazarında bilgisayar markaları arasında müşteri memnuniyeti en yüksek ve en çok teşekkür edilen markayız. Aynı başarıyı Almanya pazarında da yakalamayı hedefliyoruz.





10 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

Satış sonrası hizmetle ilgili bilgi verir misiniz?

Koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefliyor, bunun için sektörde benzeri görülmemiş uygulamalarda bulunuyoruz. Sloganımız “Oynayamadığın oyun olursa anında iade garantisi!” artık Monster Notebook markasıyla özdeşleşti. Sözümüzün her zaman arkasındayız. Ürünlerimizin performansına güveniyor, koşulsuz müşteri memnuniyeti sözü veriyoruz. İlk 30 gün içerisinde herhangi bir memnuniyetsizliğiniz olursa ürününüze koşulsuz iade garantisi veriyoruz. Teknik servisimiz sektöre göre çok yüksek hızlarda hizmet veriyor; ortalama 1-3 iş günü içerisinde sorunu çözüyor. Sektörde benzeri olmayan bir uygulamamız var; Kullanıcı tarafından açılan ve işlem gören cihazlarımız garanti kapsamı dışında tutmuyoruz, garanti kapsamında destek vermeye devam ediyoruz.

Ayrıca, ömür boyu ücretsiz bakım garantisi kapsamında altı ayda bir ücretsiz bakım desteği sağlıyoruz. Monster Notebook sahipleri bilgisayarlarını teknik servisimize anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla ücretsiz olarak gönderebiliyor, bu bakım ile ürünlerinin performansının düzenli ve uzun süreli olmasını sağlayabiliyorlar. Senede ortalama 10 bin kullanıcımız ücretsiz bakım hizmetimizden yararlanıyor. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde bugün Türkiye’nin oyun bilgisayarı denilince akla gelen ilk markasıyız. Yeşil canavar gözü tasarımındaki logomuz ve “Oynayamadığın oyun olursa anında iade garantisi” sloganımız ile oyun ve e-spor ekosisteminin en bilinen aktörlerinden biriyiz.





‘KURALLARI YENİDEN YAZIYORUZ’

Monster Notebook tüm oyunlara uyumlu bir marka mı?

Evet. Bu sebeple gönül rahatlığıyla “Anında iade” diyoruz. Oyun oynarken en çok ihtiyaç duyulan şey kesintisiz aksiyon ve oynanabilirlik. Bunun için ise en temelde gelişmiş ekran kartı ve yeni nesil işlemcili, yüksek performanslı ve dayanıklı cihazlar gerekir. Biz Monster olarak tüm bu bileşenleri en iyi konfigürasyonlarla bir araya getiriyoruz. Abra, Tulpar, Semruk serisi modellerimiz ile her seviyeden oyunsevere hitap ediyoruz. Ayrıca, bilgisayarlarımızın performansı sayesinde sektörde kuralları yeniden yazıyoruz. Yakın zamana kadar oyun bilgisayarlarının masaüstü bilgisayarlar olması gerektiği yönünde yaygın bir inanç vardı. Cihazlarımız ‘Gaming PC’ kategorisindeki masaüstü cihazları saf dışı bırakan performans değerleriyle “Güçlü bilgisayar masaüstü olur” tabusunu yıktı. Son iki senedir en büyük e-spor karşılaşmaları Monster Notebook’lar ile oynanıyor. Bilgisayarlarımızın gücü, rekabetin hat safhada olduğu bir arenada, yüz binlerce seyircinin önünde kanıtlanıyor. Artık, oyun bilgisayarı dediğin masaüstü bilgisayar olmalı ön yargısı tarihe karıştı.





‘UZUN VE ZORLU BİR YOLCULUK’

Müşteri memnuniyeti sizin için ne kadar önemli?

Oyun dünyasına sunduğumuz çözümlerle mükemmel müşteri deneyimi yaratan küresel bir teknoloji markası olma vizyonu ile çalışıyoruz. 20 senedir bu hedef doğrultusunda, global bir teknoloji markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolculuk uzun ve bir o kadar zorlu bir yolculuk. Hedefe ancak kullanıcılarımızla kurduğumuz güçlü bir bağ sayesinde ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bu sebeple, müşterilerimizle ömür boyu birliktelik hedefliyoruz. Ürün ve servislerimizin oluşturduğu memnuniyet, aynı zamanda bu uzun vadeli birlikteliğin önünü açıyor. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti, asla taviz vermediğimiz en önemli değerimiz.

Oyun ve oyun bilgisayarı pazarının büyüklüğünden bahsedebilir misiniz?

Son yılların en önemli trendlerden biri olan dijital oyun kültürünün dikkat çekici bir yükselişi söz konusu. Dünyada 2.6 milyarın üzerinde insan oyun oynuyor. Dünya oyun pazarının toplam gelirleri yaklaşık 160 milyar dolar. Bu rakamın önümüzdeki iki sene içinde 200 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Her geçen yıl genişleyen bu pazarda oyun geliştirmeden e-spora. farklı alanlarda çok ciddi bir hareketlilik var. Biz de özellikle oyun bilgisayarları alanında bu pazara yön veriyoruz. Türkiye’de oyun bilgisayarı markaları arasında lider üç markadan biriyiz. Fakat Türkiye’ye dünyadan baktığınızda toplam pazar payı yaklaşık binde yedi. Avrupa pazarı ise Türkiye pazarına göre 20 kat daha büyük.

‘İLK DURAĞIMIZ ALMANYA’

Bu pazar payının yüzde kaçına talipsiniz?

Avrupa pazarındaki faaliyetlerimiz henüz çok yeni. Avrupa’nın en büyük beşinci oyun pazarı olan Almanya, buradaki serüvenimizin ilk durağı. Operasyonlarımızı Berlin’deki mağazamız üzerinden başlattık. Türkiye’de olduğu gibi burada da satış sonrası hizmetlerimizle ve bilgisayarlarımızın performans değerleriyle rakiplerimizden farklılaşacağımıza eminim. Son yıllarda hızla büyüyen oyun endüstrisi gelişmeye devam ediyor. Güçlü bilgisayarlara olan talep de her geçen gün artıyor. Global bir marka olma yolculuğumuzda bundan sonraki süreçte de büyümeye devam edecek, koşulsuz müşteri memnuniyeti vaadimizi yerine getirmek için hayata geçirdiğimiz benzersiz uygulamalar ile pazara yön vereceğiz.

Berlin’de mağaza açarak Avrupa’ya açıldınız. Peki bundan sonraki durağınız neresi olacak?

26 Eylül’de Avrupa’nın en büyük oyun deneyim mağazasını Berlin’de Alexanderplatz Meydanı’nda yaklaşık 1000 m2’lik bir alanda açtık. Berlin mağazamızda diğerlerinden farklı olarak mağaza ziyaretçilerinin takımlar kurup karşılıklı oyun oynayabildikleri bir alan yarattık. Oyun girişimleri için ortak çalışma alanları ve oyun simülatörleri de var. Burada ayrıca ziyaretçilerimize en son oyun ve eğlence teknolojilerini tanıtıyoruz. Oyun dünyası içinde olmayanları da içine alan bir yapısı var.

Dünyanın 20 farklı ülkesinde marka tescili çalışmalarımız devam ediyor. Lefkoşa’da bir mağazamız mevcut. Onun dışında Dubai’de devam eden bir çalışmamız var, Arap coğrafyasına Dubai’den ulaşıyor, Dubai üzerinden Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır gibi ülkelere açılıyoruz. Sırada İngiltere, Amerika, Kanada, Japonya, Güney Kore, Fransa ve Kuzey Avrupa var.