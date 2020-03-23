'Türkiye'de oynamak isterim, ben Türk'üm'

Daha önce Hollanda'da oynayan Dervişoğlu iki ülkenin liglerini de kıyasladı.

Her iki lig arasında büyük fark olduğunu belirten genç oyuncu, "İngiltere'de sürekli atak futbolu ve yüksek tempolu oyun var. Bu seviyede oynayacağıma eminim tabiki ama böyle bir tempoya alışmak gerekli bir futbolcu için. Bende son aylarda alışmaya çalıştım. İnşallah ligler başladığında daha çok forma şansı bulacağım." dedi.

Daha önce de Süper Lig kulüplerinin ilgilendiği Halil Dervişoğlu, ileriki dönemlerde Türkiye'ye transfer olma ihtimaliyle ilgili sorulan soruya "Bazı şeyler benim elimde değil. Böyle bir şey olur da diyemem olmaz da diyemem. Her Türk gibi ben de Türkiye'de oynamak isterim." şeklinde cevap verdi.