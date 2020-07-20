‘Türkiye’de güvenle tatil yapabilir’

SALGININ tüm dünyada etkili olduğunu hatırlatan Gürtler, “Türkiye’nin bu sorunu nasıl çözdüğünü görmek için buradayız. Birçok otel gördük, otobüslerle seyahat ettik. Benim izlenimim Türkiye’nin bu konunun üstesinden çok iyi geldiği yönünde. Çok mantıklı tedbirler alınmış” diye konuştu. Gürtler, şöyle devam etti: “Türkiye’de güvenle tatil yapılabilir. Sadece dergide değil, sosyal paylaşım sitelerinde de Türkiye’deki güvenli tatil imkânını anlatacağız. AB ülkelerinin Türkiye’ye seyahat kısıtlamasının bir an önce kaldırılacağını umuyoruz. O zaman insanlar Türkiye’ye seyahat satın alabilirler. Kısıtlamanın saçma olduğunu düşünüyorum. Sağlık nedenleriyle bu kısıtlama kararının alındığı söylense de politik etkenler olabilir. Bu yanlıştır. Türkiye’deki koronavirüs riski, İspanya’daki veya İtalya’daki riskten daha büyük değildir. Almanya ve Avrupa’daki bir ülkede de salgın tehlikesinin Türkiye ile aynı olduğunu düşünüyorum.” Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Gürtler, Almanya ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerinin yeniden canlanmasını istediklerini dile getirdi.

‘ATEŞ KONTROLÜNÜ BURDA GÖRDÜM’

Almanya’daki kurumsal seyahat bürolarından Holzapfel’in yetkilisi Bastian Wipfler de Türkiye’de tatilin iyi bir deneyim olduğunu, İzmir ve Aydın’da çok iyi oteller, turistik destinasyonlar, sahiller gördüğünü ve hepsinde de güvenli tatil için alınan tedbirlere tanıklık ettiğini vurguladı. Türkiye’deki Kovid-19 önlemlerini çok iyi bulduğunu dile getiren Wipfler, “Genel olarak Türkiye’de koronavirüs tehlikesine çok dikkat edildiğini söyleyebilirim. Örneğin Avrupa’nın birçok noktasında olmayan ateş kontrolünü burada gördüm” diye konuştu. AB Konseyinin seyahat kısıtlaması listesinden Türkiye’yi çıkarmasını isteyen Wipfler, şunları kaydetti: “Alman vatandaşlarının Türkiye’de tatil yapma talebi var. Kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini, uçuşların ne zaman başlayacağını soruyorlar. Döndüğümüzde onları Türkiye’de çok iyi bir tatilin, güvenli olanakların, güzel plajların beklediğini söyleyeceğiz. Seyahat bürolarına Türkiye’deki süreci ve hizmet konseptini soruyorlar. Bu nedenle test gezimiz çok önemliydi.”