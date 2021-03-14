Türkiye'de futbol oynamak istiyorlar

Şimdiye kadar genelde Bundesliga’nın en yüksek kademesinde, yani birinci ligde mücadele eden kulüplerin kadrosunda yer bulmayı başaran Türk kökenli oyuncular kamuoyunda sık sık adlarından söz ettirmeyi başardılar. İkinci lig ve diğer alt liglerde top koşturan onlarca Türk kökenli yetenek ise keşfedilmeyi bekliyor.

3,5 milyondan fazla Türk’ün yaşadığı Almanya, elbette genç futbolcular açısından en büyük seçeneği sunuyor. Ama Türklerin yoğun olarak yaşadığı Baden Württemberg Eyaleti başta olmak üzere eyaletler ve Avrupa ülkelerindeki ligler de yetenekli Türk gençleri keşfedilmeyi bekliyor.

Özellikle dünyanın dört bir yanından genç yetenekleri bünyesinde barındıran Avrupa ligleri bu konuda müthiş bir potansiyele sahip.

Başarıya doymuş futbolcularla biryere varılamaycağını anlamak bu kadar zor olmasa gerek, bunun için gelecek vaadeden, başarıya aç Türk gençlerine yönelmek gerekiyor.

Bunlardan bazıları keşvedilmeyi bekleyenlerden. Almanya'nın dördüncü lig'de oynayan köy takımlarından FC Nöttingen takımının alt yapısında yetişen Türk gençleri Kaan Çetin, Eren Altuntaş ve Emre Bozdağ bunlardan bir kaçı.

FC Nöttingen'de daha önce çeşitli yaş gruplarında mücadele eden, Sezon başından beri oynadığı futbol, attığı ve attırdığı gollerle takımını sırtlayan başarılı futbolcu FC Nöttingen'li Eren Altuntaş 2001 Trabzon doğumlu 1.87 boyunda, pandemi öncesinde lig ve kupada toplam 6 maçta oynayan Altuntaş, 1 gol ve 3 asiste ulaştı. Hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak görev yapan Eren Altuntaş, hava toplarındaki hakimiyeti, her iki ayağını da iyi kullanması ve duran toplardaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Eren Altuntaş ile birlikte FC Nöttingen'i sırtlayan bir diğer isim olan Burdur'lu 1.78 boyundaki Kaan Çetin'de, Tıpkı Eren Altuntaş gibi 2001 doğumlu olan Kaan Çetin orta sahada “ön libero” olarak tabir edilen mevkide görev yapıyor. Hem rakip atakları kesmede hem de oyun kurmada son derece başarılı olan genç yıldız, güçlü fiziğiyle orta sahada tam bir “dinamo” görevi görüyor. Geçen sezon yakaladığı çıkışın tesadüf olmadığını bu sezon yaptığı 6 asistle ispat etti. Defansif orta saha oyuncusu olmasına rağmen uzaktan attığı şutlarla sık sık rakip kaleyi yoklayan Çetin'de Türkiye'de futbol hayatını devam ettirmek istiyor.

2002 yılında Pforzheim'da doğan Emre Bozdağ, forvet arkası mevkiinde oynuyor. Her iki ayağını da iyi kullanabilen Bozdağ, özellikle kanatlardan yaptığı bindirmelerle rakip defansları yıpratıcı bir oyuncu profili çiziyor. 1.83 boyundaki futbolcu son derece süratli ve güçlü. Bir de gol vuruşlarını geliştirebilirse, geleceğin en önemli yıldızlarından biri olabilir. Geçen sezon Verbandesliga genç takım maçlarında 2 gol atıp 4 de asist yapmayı başaran futbolcu, oda futbol hayatını Türkiye'de devam etmek istiyor.