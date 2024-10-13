‘Türkiye’de el üstünde tutuluyorsunuz’

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AK Parti hükümetleri döneminde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan hizmetleri anlatan Bozkurt, şunları söyledi: “Yüz yılda yapılamayanlar, yirmi yılda vatandaşın hizmetine sunuldu. Sizler de yaşadığınız kentlerde önemli işler başardınız, ülkemize katkınız çok büyük. Sizlere, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim” dedi. Bozkurt, konuşmasının ardından Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını dinledi. Bozkurt’a en ağırlıklı olarak Alman okullarındaki Türkçe dersleri, Almanya’dan Türkiye’ye götürülen araçların kalma süresi, kullanım şartları, bedelli askerlik ücreti, telefon harçlarını çokluğu gibi sorunlar dile getirildi.

Vatandaşların sorunlarını not alan Bozkurt, bir vatandaşın, “Tatil döneminde Türkiye’de bazı insanların bizlere yönelik olumsuz tavırlarıyla karşılaştık. Bundan devletimizin haberi var mı?” sorusuna, “Çok bölgeyi dolaşıyorum. Doğrusu sizler el üstünde tutuluyorsunuz, ülkemize büyük katkınız var. Bundan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.

Toplantının ardından Hürriyet’e konuşan Bozkurt, şunları söyledi: “Cuma günü itibariyle Almanya’dayız. Ruhr havzasında iş yerleri bulunan Türk iş insanlarını ziyaret ettim. Birçoğunu hem tanıma hem de dinleme fırsatım oldu. Hem ülkemiz adına kültür elçisi durumundalar hem de Türk ve Alman ekonomisine katkıları üst seviyede. Mevcut sıkıntılarıyla ilgili neler yapılabilir, bize düşen nedir şeklinde görüşmelerimizi yaptık. Akşam da salonda vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Çözüm önerilerinin notlarını aldık. Pazartesi itibariyle buradan hazırlayacağımız raporumuzu, genel merkezimize sunacağız. Bizler vatandaşımızın sıkıntılarını, sorunlarını dinleyeceğiz, mümkün mertebe ortadan kaldıracak çözümler için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz. Cumhurbaşkanımız, 2002’den beri bu mücadeleyi veriyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu mücadeleye devam edeceğiz. Vatandaşımızın refahı bizim için önemli. Bunun için de son noktaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”