Türkiye’de alınan koronavirüs önlemlerine Almanlar’dan tam not

YAŞAMAK için Türkiye’yi tercih eden yabancı uyrukluların en yoğun olduğu kentlerden Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Alman vatandaşları Türkiye’nin koronavirüs açışından daha güvenli olduğunu belirterek, şu anda ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi.

Sahip olduğu tarihi dokusu, doğal güzellikleri ile Türkiye’nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Alanya’da farklı ülkelerden gelen 31 bin 500 yerleşik yabancı yaşıyor. Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede panik havası oluştururken, ilçede yaşayan yerleşik yabancılar ise Türkiye’nin daha güvenli olduğunu belirtti. Alanya’da yaşayan bir grup Alman vatandaşı buranın daha güvenli olması nedeniyle ülkelerine dönmek istemediği aktardı.





HİÇBİR ALMAN ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEMİYOR

Alanya’da 30 binden fazla yerleşik yabancının yaşadığını aktaran Alanya HÜR-TÜRK Derneği Başkanı Fahri Yiğit, bu rakamın 4 bin 500’ünü Alman vatandaşından oluştuğunu söyledi. Yiğit, “ Derneğimizin bazı üyeleriyle bugün burada kahvaltıda buluştuk. Onlarla görüşüp, sohbetler ettik. Hiçbir Alman kendi ülkesine şu anda dönmek istemiyor. Türkiye’de alınan tedbirler Avrupa ve Almanya’dan çok daha fazla ve o yüzden kendilerini burada güvende hissediyorlar. Son derece mutlu ve hiçbir şeyden de korkmuyorlar” dedi. Kendisi burada çok güvende hissettiğini söyleyen yerleşik

Alman vatandaşı Renaie Zeeb (71), ülkesine dönmek istemediğini aktardı. Zeeb, “Koronavirüsü konusunda Türkiye’de çok büyük önlemler alınıyor. Dünyanın her yerinde koronavirüs olduğunu biliyoruz. Ben Alanya’da mutluyum” diye konuştu.







‘ALMANYA’YA GİDECEKTİM VAZGEÇTİM’

Almanya uyruklu Jngeborg Pfeiffer (70), “Türkiye’de hastaneler hazır durumda koronavirüs konusunda birçok çalışmalar yapılıyor. Almanya’ya seyahat edecektim ama vazgeçtim. Daha sonra Almanya’ya gitmeyi düşünüyorum. Burada koronavirüs konusunda birçok önlem aldılar, bu da bizim için sevindirici” ifadelerini kullandı.

Alanya’da yaşayan Alman Michael Schröder (60) ise şunları söyledi: “Ben kendimi burada çok iyi hissediyorum. Biz 2.5 yıldır Alanya’ya ikamet ediyoruz ve geldiğimize hiçbir zaman pişman olmadık. Burada Avrupa’dan çok çok fazla koronavirüs tedbirleri alındı. Biz burada çok mutluyuz.”