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Avrupa
İHA / AA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Türkiye’de 262 aileye yardım

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Türkiye’de 262 aileye yardım
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Almanya’da yaşayan Tuncelili iş insanı Turabi Yıldız, koronavirüs salgını nedeniyle merkez ve Pülümür ilçesindeki ihtiyaç sahibi 62 aile için gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

YILDIZ’ın Tunceli merkezde anlaştığı bir marketten yaptırdığı kolileri teslim alan vatandaşlar teşekkür etti. Yıldız’ın her yıl belirli sayıda üniversite öğrencisine de burs verdiği ve spor kulüpleri ile ihtiyaç sahipleri ailelere de düzenli yardımda bulunduğu belirtildi.
Öte yandan aileleri Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan, kendileri Berlin’de bulunan gurbetçilerin kurduğu Vahdet Kültür Cemiyeti de salgın nedeniyle işini kaybeden aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi 200 aileye Ramazan yardımı yaptı.

 

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