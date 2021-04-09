Türkiye yeniden Almanya’nın ‘riskli bölge’ listesinde

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı, 100 bin kişi başına son n 7 günde vaka sayısının 200’ün üzerine çıkması nedeniyle Türkiye’yle birlikte Hırvatistan’ın ‘riskli bölge’ listesine alındığını açıkladı. Fransa, Hollanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu 40’ın üzerinde ülkeyi kapsayan uygulama 11 Nisan Pazar günü itibariyle başlatılacak. Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması uyarısında da bulundu. Ancak hava, kara ve deniz yollarıyla seyahatin mümkün olduğuna da dikkat çekildi. Türkiye’ye seyahat edeceklerin en fazla 72 saat kala PCR testi yaptırmaları gerektiği, Almanya’ya dönüşlerinde de 10 gün karantinada kalmak zorunda olduğu hatırlatıldı.