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Türkiye ve Hollanda arasında arşiv iş birliği protokolü

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#Hollanda#Arşiv#AVRUPADAN HABERLER
Türkiye ve Hollanda arasında arşiv iş birliği protokolü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 12:19

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Hollanda Ulusal Arşivleri arasında iş birliği protokolü, Lahey’de düzenlenen törenle imzalandı.

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HOLLANDA Devlet Arşivleri’nde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir ve Hollanda Ulusal Arşivleri Başkanı Afelonne Doek, iş birliği protokolüne imza attı. Törende konuşan Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 5 asırlık geçmişine değinerek, arşivlerde bulunan önemli belgelerin ve kaynakların, iki ülke arasındaki derin ilişkilerin zenginliğini yansıttığına dikkati çekti.

Türkiye ve Hollanda arasında arşiv iş birliği protokolü

GÜVEN MEKTUBU HEDİYE EDİLDİ
Protokol vesilesiyle düzenlenen konferansta, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Alaeddin Tekin, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihsel boyutunu ele alırken, Leiden Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Rosanne Baars, Osmanlı-Hollanda diplomatik ilişkilerinde kadınların konumu hakkında sunum gerçekleştirdi. Törene, Osmanlı-Hollanda diplomatik ilişkilerinin tarihi mirasçısı Testa ailesinin üyeleri de iştirak etti. İmzalanan protokol kapsamında, 1815 yılında Gaspar Testa’nın Hollanda’nın İstanbul temsilcisi olarak atanmasına ilişkin güven mektubunun üçüncü orijinal nüshası Hollanda Arşivlerine hediye edildi.
Türkiye ve Hollanda arasında arşiv iş birliği protokolü

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#Hollanda#Arşiv#AVRUPADAN HABERLER

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