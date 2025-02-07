Türkiye ve Avrupa'da günün maç programı

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7 Şubat Cuma günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Süper Lig, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue, İngiltere FA Cup, Portekiz Liga ve Trendyol 1. Lig’de oynanacak mücadeleler belli oldu. Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, Como deplasmanına konuk olurken Süper Lig’de ise Samsunspor ve Hatayspor kozlarını paylaşacak. Almanya’da ise şampiyonluğun favorisi Bayern Münih, Werder Bremen’i konuk edecek.
İspanya LaLiga’da Rayo Vallecano, Valladolid’i konuk ederken Fransa Ligue 1’de ise haftanın mücadelesinde Paris Saint - Germain, Monaco’yu ağırlayacak. İngiltere FA Cup’ta ise Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Portekiz’de ise şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Porto ve Sporting Lizbon kozlarını paylaşıyor. Trendyol 1. Lig’in açılış mücadelesinde Gençlerbirliği, Esenler Erokspor’u ağırlayacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, bugün oynanacak maçlar…
20:00 Samsunspor - Hatayspor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
20:00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (TRT Spor)
İngiltere FA Cup
23:00 Manchester United - Leicester City (TRT Spor)
LaLiga
23:00 Rayo Vallecano - Valladolid
Serie A
22:45 Como - Juventus
Ligue 1
21:00 Nantes - Brest
23:05 PSG - Monaco
22:30 Bayern Münih - Werder Bremen
Portekiz Liga Nos
23:15 Porto - Sporting Lizbon