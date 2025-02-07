Türkiye ve Avrupa'da günün maç programı

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7 Şubat Cuma günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Süper Lig, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue, İngiltere FA Cup, Portekiz Liga ve Trendyol 1. Lig’de oynanacak mücadeleler belli oldu. Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, Como deplasmanına konuk olurken Süper Lig’de ise Samsunspor ve Hatayspor kozlarını paylaşacak. Almanya’da ise şampiyonluğun favorisi Bayern Münih, Werder Bremen’i konuk edecek.

İspanya LaLiga’da Rayo Vallecano, Valladolid’i konuk ederken Fransa Ligue 1’de ise haftanın mücadelesinde Paris Saint - Germain, Monaco’yu ağırlayacak. İngiltere FA Cup’ta ise Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Portekiz’de ise şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Porto ve Sporting Lizbon kozlarını paylaşıyor. Trendyol 1. Lig’in açılış mücadelesinde Gençlerbirliği, Esenler Erokspor’u ağırlayacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, bugün oynanacak maçlar…

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Süper Lig

20:00 Samsunspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

20:00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (TRT Spor)

İngiltere FA Cup

23:00 Manchester United - Leicester City (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Rayo Vallecano - Valladolid

Serie A

22:45 Como - Juventus

Ligue 1

21:00 Nantes - Brest

23:05 PSG - Monaco

Bundesliga

22:30 Bayern Münih - Werder Bremen

Portekiz Liga Nos

23:15 Porto - Sporting Lizbon