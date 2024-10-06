Türkiye ve Almanya, yeni bir hikâye yazmalı

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GALAYA, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Selim Sar başta olmak üzere çok sayıda Türk ve Alman iş insanı katıldı. 300’ün üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleştirilen galanın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Nürnberg/Kuzey Bavyera Şube Başkanı Haluk Dokur, MÜSİAD Nürnberg’in hem Frankonya bölgesinde hem de Avrupa genelinde Türk iş insanlarını bir araya getirmeyi hedeflediğini vurguladı. “Türkiye ile Almanya arasında güçlü ticari ilişkiler kurulmasını istiyoruz” diyen Dokur, Türk girişimcilerin Almanya’da daha fazla söz sahibi olması için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi çağrısında bulundu.



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‘UYUMA EVET, ASİMİLASYONA HAYIR’

MÜSİAD’ın 83 ülkede 99 şubesi ve dünyanın her yerinde 14 bin üyesiyle 34 yıldır faaliyetlerine devam eden büyük bir STK olduğunu belirten Genel Başkan Asmalı, Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Türkiye ve Almanya artık yeni bir hikâye yazmalı” dedi. Türk iş dünyasının Almanya’daki gelişimine dikkati çeken Asmalı, MÜSİAD’ın 34 yıllık tecrübesiyle dünya genelinde Türk iş insanlarına destek sunduğunu, yüksek ahlak ve yüksek teknoloji rotasını değiştirmediğini ifade etti. Asmalı, Türkiye ve Almanya’nın ticari iş birliğini daha ileriye taşıması gerektiğini dile getirirken, “Uyuma evet, asimilasyona hayır” dedi. Asmalı, Almanya’da yaşayan Türk gençlerine kendi kültürel değerlerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.





‘VİZE KOLAYLIĞI SAĞLANMALI’

Bavyera eyalet milletvekili Arif Taşdelen de “Almanya’ya geldiğimiz senelerde camilerimiz normal binaların bodrum katlarındaki mescitlerdi. Buraya gelen Türkler büyük başarılara imza attı. Artık sadece Almanların yapmak istemediği ağır işlerde değil, her alanda iş sahibi, işveren, yönetici olarak çalışıyor. Şimdi 6 bin metrekarelik alan içerisinde mimarisi güzel minareli camilerimizde ibadetlerimizi yapıyoruz” dedi. Taşdelen, Almanya’ya gelmek isteyen iş insanları için vize süreçlerinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getirdi ve bu konuda meclise önerge sunduğunu belirtti.

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GENÇLERİN EĞİTİMİNE YATIRIM

Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci de MÜSİAD’ın Türk iş dünyasına ve Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkıda bulunduğunu söyledi. Cebeci, “Türkiye’nin Almanya’daki yatırımları 3 milyar Dolar, Almanya’nın Türkiye’deki yatırımları ise 25 milyar dolar. Bu tür girişimler sayesinde Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçleneceğine ve güzel projeler ortaya çıkaracağına inanıyorum” dedi. Ayrıca, özellikle gençlerin eğitimine yönelik yatırımların artırılması gerektiğine dikkati çeken Cebeci, “Gençlerimizin eğitimine yaptığınız yatırım en önemli yatırımdır” diye konuştu. Etkinlik boyunca, Aytunç Bilir (ud) ve Ünsal Coşkun’un (kanun) sunduğu müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda emeği geçenlere plaket takdim edildi.

