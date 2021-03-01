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GeriAvrupa Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 17 sıraya geriledi! Seneye 19. sırada başlama tehlikesi var
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Avrupa
Haber Giriş: 01.03.2021 - 08:39 | Son Güncelleme:

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 17 sıraya geriledi! Seneye 19. sırada başlama tehlikesi var

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Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 17 sıraya geriledi! Seneye 19. sırada başlama tehlikesi var
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Türk ekipleri Avrupa arenasına erken veda ederken, yarış halinde olduğumuz Hırvatistan, İsviçre, Çekya, Yunanistan ve Norveç'in temsilcilerinin yoluna devam etmesi sonrası 17. basamağa geriledik. Eğer alt sıralarımızda yer alan ülkelerin takımları bu performanslarını devam ettirirse, gelecek sezon Türkiye 19. sırada yer alacak.

Gelecek sezon 16. sıradan ülke puanı yarışına başlamayı hedefleyen Türkiye'de bu rüya kısa sürdü. Yarış içerisinde olduğumuz ülke takımları zoru başarınca Hırvatistan'a geçilerek önceki akşam 17. sıraya geriledik.İsviçre ile aramızda olan fark ise arttı. Avrupa Ligi'nde Hırvatistan'tan Dinamo Zagreb, Krasnodar'ı; İsviçre'den Young Boys, Leverkusen'i; Çekya'dan Slavia Prag, Leicester'ı; Yunanistan'dan da Olympiakos, PSV'yi elemeyi başardı.

BÖYLE DEVAM EDERSE SENEYE 19. SIRADA OLACAĞIZ
Alt sıramızda yer alan ülkelerin takımlarının bu performanslarını devam ettirmesi halinde, geçtiğimiz sezon 11. olarak girdiğimiz sıralamada önümüzdeki sezon 19. olacağız. An itibarıyla yoluna devam eden Çekya ile aramızda sadece 0.300'lük puan farkı bulunurken, Yunanistan ile aramızda 0.600 puanlık fark var. Norveç'ten Molde'nin de yoluna devam ettiği listede iki ülke arasında ise 1.275 puanlık fark bulunuyor.

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 17 sıraya geriledi Seneye 19. sırada başlama tehlikesi var
BU İŞ SADECE BÜTÇEYE BAKMIYOR
Ülke puanı sıralamasında her geçen yıl daha kötü bir duruma düşülürken, 2019'da 10, 2020'de 11, 2021'de 13. sırada yer aldık. Türk ekipleri Avrupa'da çıktıkları maçlarda ülke puanına 3.100 puanlık katkı yaparken, bu değerde ancak 26. sırada yer aldık. Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Polonya, Macaristan, Sırbistan gibi düşük bütçeli çok sayıda ülke önümüze geçmeyi başardı.

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