‘Türkiye turizmde en iddialı ülke konumunda’

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AÇILIŞA T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, T.C. Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, T.C. Londra Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Mustafa Özkaya ve KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin de katıldı. Fuar yarın sona erecek. Türk turizmcilerin de yoğun ilgi gösterdiği fuara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı 808 metrekarelik alanda Türkiye tanıtılıyor.





EN İDDİALI ÜLKELERDEN BİRİ

Bu yıl 44’üncüsü düzenlenen WTM Londra Fuarı, Docklands bölgesi ExCel Fuar alanında gerçekleştiriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de tanıtımının yapıldığı fuarda, 240 metrekare stant alanı içerisinde, modern bir konsept ile KKTC turizmini yansıtan görseller de ilgi çekiyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye’nin turizmde dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olduğunu belirterek, “Türkiye’nin turizmdeki potansiyeli daha da büyük ve her yıl büyüyerek ve yeni rekorlar kırarak dünyada çok daha iyi konumlara gelmesi için çalışmalar içerisindeyiz” dedi. Londra’da ‘World Travel Market’ fuarında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Türkiye’nin turizmde dünyanın en ‘iddialı’ ülkelerinden biri olduğunu ifade etti.

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HEDEF 60 MİLYAR DOLAR

Başkent Londra’da bugün dünyanın en büyük turizm fuarlarından birine katıldıklarını belirten Alpaslan, “Türkiye artık turizmde dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olma konumuna geldi. Artık süper ligdeyiz. Türkiye’nin turizmdeki potansiyeli daha da büyük ve her yıl büyüyerek ve yeni rekorlar kırarak dünyada çok daha iyi konumlara gelmesi için çalışmalar içerisindeyiz” dedi. Türkiye’nin bu yıl 60 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağına dikkat çeken Alpaslan, bu rakamın Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirtti. Türkiye’ye olan ilginin çok güzel olduğunu dile getiren Alparslan, “İngiltere bizim için en önemli pazarlarımızdan biri. İngiltere’den Türkiye’ye gelen turist sayısı 4 milyona ulaştı” diye konuştu. WTM kapsamında ikili görüşmeler yapan Alpaslan, fuar alanında kurulan Türkiye ve KKTC stantlarını ziyaret etti.

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