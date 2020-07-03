‘Türkiye, turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı’

BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamaya göre Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile birlikte Berlin’e günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya gelen Ersoy, Türkiye’de uygulamaya konulan ‘Güvenli Turizm Sertifikasyonu’ hakkında Alman hükümet yetkililerine bilgi verdi. Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasına ilişkin Altmaier ile olumlu bir görüşme gerçekleştiren Ersoy, Türkiye’nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğunu söyledi. ‘Güvenli Turizm Sertifikasyonu’nun Türkiye’de 50 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirildiğini ifade eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, görüşmede ziyaretçilere yönelik hazırladıkları kapsamlı sigorta paketini de detaylarıyla anlattı.

Ersoy, Berlin temasları kapsamında Alman hükümetinin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile de bir araya geldi. Özellikle tatil bölgelerindeki vaka sayılarının azlığının vurgulandığı görüşmede, heyette yer alan Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe de Robert Koch Enstitüsü’nün sorularına yanıt veren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda aktarılan Türkiye’nin tatil bölgeleri bazındaki vaka verileri ise memnuniyetle karşılandı.