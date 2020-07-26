‘Türkiye tatili tartışmaları gülünç’

AVUSTURYA’da yaşayan Anna Netrebko’nun bu fotoğrafı çok eleştirilere ve suçlamalara hedef oldu. Avusturya’daki korona kurallarına göre Türkiye’de tatil yapanların dönüşte ya negatif olduklarına dair bir rapor getirmeleri ya da 14 gün ev karantinasına girmeleri gerekiyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı Anna Netrebko’nun Türkiye tatili dönüşü karantinaya girmek yerine Viyana’da dolaşmasını eleştirdi. Bunun üzerine News dergisine konuşan Anna Netrebko, eleştirileri ‘gülünç ve incitici’ olarak niteledi. Anna Netrebko, Türkiye’de tüm güvenlik kurallarına uyduklarını, hiç riske girmediklerini, kimseyi tehlikeye sokmadıklarını ve dönerken test yaptırdıklarını anlattı. Test sonucunun da negatif çıktığına işaret eden Netrebko, Avusturya yasalarına uygun hareket ettiklerini vurguladı.