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Türkiye Taekwando Erkek Olimpik Milli Takımı Nürnberg’de!

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Tekvando#Türkiye
Türkiye Taekwando Erkek Olimpik Milli Takımı Nürnberg’de
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 10:50

Türkiye Taekwando Erkek Olimpik Milli Takımı, olimpiyata hazırlık kampı için Nürnberg’e geldi. 5 Haziran’a kadar Nürnberg’de kalacak olan takımı Nürnberg Başkonsolosluğu’ndan Mehmet Hanifi Uran ve Adem Kuru karşıladı.

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NÜRNBERG’de, Federal Almanya Taekwondo Merkezi Spor Salonu’nda hazırlık kampına katılan Taekwondo Erkek Milli Takımı’nı ziyaret eden Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Taekwondocumuz Servet Tazegül’ün teknik direktörlüğünü yaptığı 2023 Dünya Şampiyonu Hakan Reçber ile 2022 Avrupa Şampiyonu Emre Kutalmış Ateşli’yi tebrik etti. Ayrıca, antrenörler Serdar Yüksel ve Fırat Pozan, masör Cafer Güloğlu ve sporculardan Enes Kutalmış Ateşli, Orkun Ateşli, Muhammed Emin Açıkgöz ve Ferhat Muhammet Saraoğlu’na da başarılar dileyerek, “Olimpiyat müsabakalarında şampiyonluk bekliyoruz” dedi. Ziyarette, Federal Almanya Taekwondo Merkezi Spor Salonu Müdürü Haşim Çelik ve KSC Leopard Taekwondo Okulu Kurucusu ve Eğitmeni Nurettin Yılmaz’a da nazik ev sahiplikleri için teşekkür etti.

Türkiye Taekwando Erkek Olimpik Milli Takımı Nürnberg’de

Türkiye Taekwando Erkek Olimpik Milli Takımı Nürnberg’de

Türkiye Taekwando Erkek Olimpik Milli Takımı Nürnberg’de

Türkiye Taekwando Erkek Olimpik Milli Takımı Nürnberg’de

Türkiye Taekwando Erkek Olimpik Milli Takımı Nürnberg’de

Türkiye Taekwando Erkek Olimpik Milli Takımı Nürnberg’de


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#ALMANYA#Tekvando#Türkiye

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