Türkiye seyahatlerinde bunlara dikkat edilmeli!

HER ne kadar koronavirüs pandemisine karşı mücadelede büyük mesafeler katedilse ve seyahat konusunda getirilen birtakım kısıtlamalar büyük ölçüde kalksa da, Türkiye seyahatlerinde bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor.

Örneğin yurt dışından gelenler için Türkiye’ye Giriş Formu doldurmanın, zorunlu hale getirildiğini biliyor musunuz? Bu form nereden temin edilir ve nasıl doldurulur? Herkesin şu günlerde dilinde olan HES Kodu nedir? HES kodunun açılımı ve amacı nedir? Kimler bu kodu nereden ve nasıl temin etmeli? Pandemi döneminde Türkiye’ye güvenli seyahatiniz için gerekli olan bu bilgileri sizler için derledik.

72 SAAT ÖNCE DOLDURULMALI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı internet sayfasında yer alan güncel açıklamaya göre, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren yurt dışından Türkiye’ye giden yolcular için ‘Türkiye’ye Giriş Formu’ uygulaması zorunlu hale getirildi. Buna göre, yurt dışından Türkiye’ye giden kişilerin, kimlik ve seyahat bilgileri ile ‘register.health.gov.tr’ adresinden ya da kısa adı HES olan ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması (App) üzerinden, seyahatten önceki son 72 saat içinde bir form doldurmaları gerekiyor. Bu uygulama ile koronavirüse bağlı hastalık ve hastalığın yayılma riskinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİ ÖNEMLİ

Yolcular tarafından doldurulan bilgiler ile kişiye özel ‘HES Kodu’ oluşturabiliyor. Bu bilgiler ile kişilerin ve kişilerin temas ettiklerinin ulaşılabilir olması amaçlandığını belirten bakanlık yetkilileri, bu sebeple doldurulan bilgilerin güncelliğinin çok önemli olduğunu vurguluyorlar. Web sitesi ‘register.health.gov.tr’ veya ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden siteye girildiğinde, istenilen dil seçeneği seçilip işleme devam ediliyor. Dil seçeneği yapıldığında doldurulması gereken form ekrana geliyor. Kimlik ve seyahat bilgileri, son ziyaret edilen ülkeler gibi bilgileri doldurarak son aşamada HES kodu, Form ve Karekod elde ediliyor.

Bu form ile kişilerin, Türkiye sınırlarında güvenle seyahat edebilecekleri belirtiliyor.

HES KODU NEDİR?

TC Sağlık Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayat kapsamında geliştirilen ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) kodu ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde kurumlarla ve kişilerle, Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaşılan HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabiliyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, HES Kodu’nun seyahat izin belgesi yerine geçmediğine özellikle vurgu yapıyorlar. Yurt içinde seyahat için gerekli olan izin belgesi için e-devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

AMAÇ BULAŞMA RİSKİNİ AZALTMAK

HES kodu sadece otobüs, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma araçları, alışveriş merkezlerine benzer toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca virüsün bulaşma riskini azaltmak amacına hizmet ediyor. Kovid-19 ya da temaslı olan kişiler toplu ulaşım aracı kullanamayacak. Sağlık Bakanlığı, birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Kovid-19 testinin pozitif olması halinde HES kodu üzerinden sizi bilgilendirecektir. Yetkililer özellikle şu noktaya vurgu yapıyorlar: Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir, yani kullanıcının elinde. Diğer bir ifadeyle, HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

Söz konusu kodu almak için çeşitli yöntemler mevcut. HES kodunuzu;

1- Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması (IOS ve Android)

2- 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile veya

3- HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Seri Numarası’nın son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek HES Kodunuzu temin edebilirsiniz.

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; TC kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek, TC Kimlik veya Yabancı Kimlik Numarası (97, 98, 99 ile başlayan) bulunmayan kişiler için pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, doğum yılı, soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek de HES Kodunuzu oluşturabilirsiniz.

YABANCILAR HES KODUNU

NASIL TEMİN EDEBİLECEK?

Evinizde veya akıllı telefonunuzda internet bağlantınız varsa www.turkiye.gov.tr internet sitesinden ulaşabileceğiniz e-devlet uygulaması üzerinden de HES kodunu temin edebilirsiniz. e-devlet üzerinden ayrıca HES koduna ait şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

Ayrıca yurt içi GSM operatörüne ait numarası bulunmayan yabancı kişiler için pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum Yılı, Soyadı yazarak +90 555 944 3821’e SMS göndererek HES kodu alınabilir.

ÇOCUKLARDA NASIL OLACAK?

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e-devlet kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz. Karantina altına olan kişiler için izolasyon bitiş tarihini Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya KALANSURE ‘HESKODU’ yazarak 2023’e SMS göndererek takip edebilirsiniz.



HES KODU NASIL

KULLANILACAK?

TC Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre, yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerle oluşturacağınız HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletiliyor ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabiliyor. Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.

RİSKLİ DURUMDA NE OLACAK?

Paylaşılan firma ya da kurum HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgular, risk varsa seyahat ya da ziyaret onaylanmaz. Örneğin uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan önce HES kodunuzu paylaşacaksınız. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati engellenecektir. Böylece sağlık durumunuzu koruyabileceksiniz.

Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, Sağlık Bakanlığı yetkilileri sizinle iletişime geçerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlayacaktır.

HES KODU NE KADAR GÜVENLİ?

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, oluşturduğunuz HES kodlarının tüm yönetimi sizin güdümünüzde. HES kodları size özel üretilmiş tekil kodlardır. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz. Kodunuzun kontrolü ve yönetimi tamamen sizin elinizdedir. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşımınıza özel farklı kodlar oluşturabilir ve silebilirsiniz. HES kodlarınıza süre sınırları koyabilir, böylece unutsanız bile paylaşımları kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacaksınız.