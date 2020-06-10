Türkiye sevdalısı Almanlara düş kırıklığı

TÜRKİYE turizme yeniden açılmak için İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkelerinden çok daha erken çalışma başlattı.

Turizm ve Kültür Bakanlığı otellerde salgına karşı güvenlik önlemleri ve kuralları içeren 132 kriter hazırladı. Bu kriterlerin hepsini yerine getiren otellere sertifikasyon düzenlemesi başlattı. Sertifikasyon sınavını, bağımsız olması açısından Alman Tüv-Süd şirketine verdi.

Türkiye, sağlık sistemi, yoğun bakım yatak kapasitesi, ambulans sayıları ve sosyal mesafe gibi kuralların detaylı yer aldığı kataloğu Alman yetkililere gönderdi. Gerek hükümetin turizm sorumlusu Thomas Bareiss gerek Dışişleri Bakanı Heiko Maas, özellikle Tüv Süd’ün sertifikasyon düzenlemesi kararını oldukça olumlu karşıladı. Türkiye’ye seyahat uyarısının kalkacağı yönünde olumlu sinyaller verildi.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

Türkiye sevdalısı Almanlar, Türkler heyecanla Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye seyahat uyarısını bir an önce kaldırmasını bekliyordu. Ancak Dışişleri Bakanlığı tam tersi bir karar verdi ve milyonlarca insanı düş kırıklığına uğrattı. Sadece onlara değil, 2 bin 330 tur operatörü ve 11 bin seyahat acentesine de tam bir hayal kırıklığı yaşattı.

Kararın ardından Berlin’de hükümetin basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christofer Burger’e şu soruları sordum: Hangi kriterlere göre seyahat uyarısını kaldırıyor veya uzatıyorsunuz? Eğer salgının gelişmesiyle ilgiliyse, İtalya, İspanya, İngiltere’de korona vaka ve ölü sayısı Türkiye’den kat kat daha fazla. Bu ülkelere seyahat uyarısı kaldırılırken, Türkiye’ye neden uzatıldı?

AVRUPA HAZIR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, AB Komisyonu’nun Avrupa içinde güvenli seyahati içeren bir turizm paketi hazırladığını, Avrupa ülkeleriyle bu turizm paketindeki kriter ve tavsiyeler üzerinde birlikte çalışarak, Avrupa’da seyahati mümkün hale getirdiklerini anlattı.

Burger “Avrupa dışındaki ülkelerde benzeri bir durum henüz yok” dedi.

Bu gerekçeye karşı Burger’e Türkiye’nin çok daha önce bir katalog hazırladığını ve bu kataloğu Dışişleri Bakanlığı’na verdiğini hatırlattım. Cevabı ilginç: “Tek tek ülkelerdeki durum hakkında detaylı bir değerlendirme yapamam.”

Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını uzatma kararıyla, turistlerin ekonomik nedenle Avrupa içinde kalmasını istemiştir. Bu kararla seyahat özgürlüğü siyasi çıkarlara kurban edilmiştir.

Alman Dışişleri Bakanlığı istisnalar olabilir diyerek, Türkiye için açık bir kapı bıraktı. Dileğimiz, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın bir an evvel bu hatadan dönmesi.