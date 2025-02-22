‘Türkiye önemli bir ortak’

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Friedrich Merz, Metropol FM muhabiri Ferhad Poye’nin, “Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destekliyor musunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Öncelikle şunu söylemeliyim ki, geçen yıl eylül ayında Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için belirlenmiş bir toplantım vardı. Ancak CDU/CSU’nun başbakan adayı olarak aday gösterilmem nedeniyle bu toplantıyı gerçekleştiremedik. Bu görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyorum. Türkiye, Almanya için hem ekonomik hem de siyasi açıdan önemli bir ortak. NATO üyesi olarak Türkiye, bölgesel güvenlik açısından da büyük bir rol oynuyor. Ancak, şu an için Türkiye’nin AB üyeliğini ne Avrupa ne de Türkiye gerçekten istiyor gibi görünüyor. Bu, Türkiye ile Avrupa’nın daha yakın iş birliği yapamayacağı anlamına gelmiyor. Aksine, Almanya ve Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik bağları daha da güçlendirmek için çalışmalıyız.”

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‘DÜZENLİ GÖÇÜ DESTEKLİYORUZ’

Merz, Metropol FM dinleyicilerinden Seda Eden’in “Siz ve partiniz, Almanya’daki Türkiye kökenli vatandaşların iş piyasasına ayrımcılığa uğramadan ve ön yargılara maruz kalmadan erişimini sağlamak için hangi somut adımları planlıyorsunuz?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Siz bir hukukçusunuz ve tahmin ediyorum ki, Almanya iş piyasasında yer edinmekte herhangi bir zorluk yaşamadınız. Ancak toplum olarak, göçmen dostu ve açık bir ülke olmaya devam etmeliyiz. Bizim temel hedefimiz, iş piyasasına yönelen düzenli göçü desteklemek, ancak aynı zamanda düzensiz göçü ciddi şekilde azaltmak.”

CDU lideri, iş gücü açığını gidermek için göç politikalarının asıl amacının, nitelikli göçmenlerin doğrudan iş piyasasına yönlendirilmesi olması gerektiğini belirtti: “Düzensiz göç kontrol altına alınmazsa, Almanya’da yaşayan göçmen kökenli bireylerin hepsi aynı kefeye konur ve bunun sonucunda yabancı düşmanlığı artar. Bu, özellikle AfD tarafından körüklenen tehlikeli bir eğilimdir ve ben bunu büyük bir endişeyle izliyorum.”

‘GÖÇMENLER ÜLKEMİZİN AYRILMAZ BİR PARÇASI’

Almanya’nın liberal ve demokratik yapısını koruması gerektiğinin ve göçmen kökenlilerin ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Merz, “Ben Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinden geliyorum ve göçmen kökenli insanlarla her gün karşılaşıyorum. Özellikle Türk aileleri, üç-dört nesildir Almanya’da yaşamlarını sürdürüyorlar. Meclisteki çalışma arkadaşım Serap Güler gibi, bu toplumun önemli bir parçası olmuş kişilerle sürekli temas halindeyim. Almanya onların da evidir ve biz onların burada kendilerini rahat hissetmeleri için elimizden geleni yapmalıyız” açıklamasında da bulundu.