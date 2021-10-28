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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’

#Londra#LONDRA#Ümit Yalçın
‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’

Londra’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçilik rezidansında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. 

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KONUKLAR kapıda Büyükelçi Ümit Yalçın, Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşesi Albay Ömür Candar tarafından karşılandı. Resepsiyonda Deniz Ataşesi Albay Birol Sütçüoğlu, Hava Ataşesi Albay Serkan Virlan, TC. İçişleri Müşavirleri Kemal Şahin ve Mustafa Erdem, Müttefik Deniz Komutanlığı Türk Kıdemli Subayı Deniz Albay Fatih Aktaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Manchester Başkonsolosu Onur Sayın, Londra Din Hizmetleri Müşaviri Ensari Yentürk ve THY Londra Müdürü Celal Baykal da hazır bulundu.

‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’
200 KİŞİ KATILDI
Yabancı konuklar arasında İngiltere’nin Avrupa ve Amerika Kıtasından Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Barones Meral Ece, Lord Sharkey, miletvekili Afzal Khan, Azerbaycan’ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov, Meksika Büyükelçisi Josefa Gonzalez de vardı. Avusturya, Hırvatistan, İran, Gürcistan, Moldova, Tacikistan, Polonya, Litvanya, Rusya Federasyonu, Tunus ve Bosna Hersek Büyükelçileri de resepsiyona katılan diplomatlar arasındaydı. Kutlamaya yaklaşık 200 kişi katıldı. Resepsiyonun açılış konuşmasını Büyükelçi Yalçın yaptı.
‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’
16. YÜZYILA DAYANAN İLİŞKİLER
Yalçın Cumhuriyetin ilanından bu yana Türkiye ve İngiltere ilişkilerinin gelişip, derinleştiğini ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 16. yüzyıla kadar dayandığını belirtti. Yalçın “NATO müttefikleriyiz ve birçok diğer uluslararası örgütte yakın bir şekilde çalışıyoruz“ dedi. Büyükelçiden sonra konuşan İngiltere’nin Avrupa ve Amerika Kıtasından Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton da sözlerine Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kutlarayak başladı. “Türkiye önemli bir müttefik ve dost. Gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ev sahipliği yapacak olmamız da harika” diyen Morton “Türkiye’nin iklim alanında attığı adımlardan da çok memnunuz, buna Paris Anlaşması’nın kabulü de dahil. Türkiye’ye seyahatların açılmasından da çok memnunum” diye konuştu.
‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’
‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’
‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’
‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’
‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’

‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’
‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’
‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’
‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’

 

 

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#Londra#LONDRA#Ümit Yalçın

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