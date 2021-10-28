‘Türkiye önemli bir müttefik ve dost’

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KONUKLAR kapıda Büyükelçi Ümit Yalçın, Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşesi Albay Ömür Candar tarafından karşılandı. Resepsiyonda Deniz Ataşesi Albay Birol Sütçüoğlu, Hava Ataşesi Albay Serkan Virlan, TC. İçişleri Müşavirleri Kemal Şahin ve Mustafa Erdem, Müttefik Deniz Komutanlığı Türk Kıdemli Subayı Deniz Albay Fatih Aktaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Manchester Başkonsolosu Onur Sayın, Londra Din Hizmetleri Müşaviri Ensari Yentürk ve THY Londra Müdürü Celal Baykal da hazır bulundu.