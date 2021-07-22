‘Türkiye mükemmel bir iş çıkarıyor’

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, yaz tatili öncesi başkent Berlin’de görevli yerli ve yabancı medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Merkel, Hürriyet’in Hristiyan Demokrat/ Hristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CDU) seçim programında yer alan ‘Türkiye, asla AB üyesi olamayacaktır’ ifadesiyle ilgili sorusu üzerine şunları söyledi: “Bizim seçime yönelik parti programımızın yeni değil, yıllar önce yazıldığını biliyorsunuz. Ve siz benim Türkiye’yi AB’ye tam üye olarak görmediğimi ve bugün de hâlâ tam üye olarak görmediğim yönündeki siyasi düşüncemi de biliyorsunuz. Buna rağmen Türkiye ile çok iyi ilişkiler ve Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasının gerçekleşmesi için de çok çaba sarf ettim. Örneğin Gümrük Birliği müzakerelerine başlayacağız. Bu görüşmeleri yürütebilmek için bir komisyon kurduk. Son Avrupa Konseyi toplantısında mültecilere yönelik çalışmaları için Türkiye’ye 3 milyar euro destek verilmesi kararı aldık. Bu konularla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’la karşılıklı görüşmeler yapmaktayız. Bana göre mültecileri müzakerelerde siyasi bir araç olarak kullanmamalıyız. Bunlar insanlar. Türkiye özellikle Suriyeli mülteciler konusunda mükemmel bir iş çıkarıyor. İnanılmaz başarılı işler gerçekleştirdi. Biz de bu konuda destekledik. Ama tabii ki bu küçük bir bölümüydü. Ben mülteci sözleşmesinin devam etmesinden yanayım. Bu, mağdur durumdaki insanlar için en iyisidir."

‘İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMELİYİZ’

Yıllarca CDU Genel Başkanı olarak görev yapan ve 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlığı 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden sonra bırakacağını yaklaşık 2 yıl önce ilan eden Angela Merkel, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine sıcak bakmamasına rağmen, hem AB-Türkiye hem de Almanya-Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine çok önem verdiğinin altını çizdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Başbakan Merkel, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretle ilgili olarak Yunan bir gazetecinin sorusuna da şu yanıtı verdi: “Ben prensipte müzakerelerin başarısızlığından söz etmem. Gerileme veya ilerlemeler vardır. Sevindirici olan Yunanistan ve Türkiye arasında keşif görüşmelerinin yeniden başlamasıdır. Görüşme kanallarının açık kalması için çabaladık. Böylelikle Türkiye ve Yunanistan arasında birtakım küçük adımlar atabildik. Ancak Kıbrıs nedeniyle şimdi biraz zorlaştı. Türk Cumhurbaşkanı’nın BM’nin çözüm önersinden ayrılarak doğal olarak Yunanistan ve Kıbrıs tarafından kabul edilmeyecek olan sadece iki devletli çözüm önermesi, durumu biraz zorlaştıracak. Bu konuda da BM tarafından yürütülen müzakerelerin devam etmesi için çabalayacağız. Uzun soluklu bir süreç ve bunu doğru yöne yönlendirmemiz gerecek. Bunu bir gerileme olarak değerlendirebiliriz ancak başarısızlık değil.

‘BİLANÇOYU BAŞKALARI ÇIKARSIN’

16 yıllık görevi boyunca damgasını vuran gelişmeler, başarıları ve hataları ile ilgili sorular da geldi. Başarılarıyla ilgili bilançoyu başkalarının çıkarmasını öneren Başbakan Merkel, zaman zaman bazı hataları olduğunu itiraf etti. Bu yıl Paskalya döneminde tatil günlerini artırma kararının pandemi nedeniyle bir hata olduğunu, ancak bunu gördüğü için zaman geçmeden düzelttiğini söyledi. İklim korunması ve yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmesi konularında daha kararlı bir tutum izlenmesinin daha doğru olacağını da dile getirdi. Ancak iklim korunması konusunda kendisinin kişisel olarak çok çaba gösterdiğini de vurguladı. Göreve geldiği dönemde 5 milyonun üzerinde olan işsiz sayısının yaklaşık iki yıldır pandemi olmasına rağmen 3 milyon civarında kalmasının önemli bir başarı olduğunun da altını çizdi.