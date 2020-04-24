Türkiye modern Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ne kavuşuyor

HOLLANDA’nın tarım bilimleri ve teknolojileri alanında dünya markası sayılan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi ile işbirliği gerçekleştirecek olan Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 2021-2022 akademik yılında eğitime başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı şunları söyledi: “Dünya’nın ve ülkemizin doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde değerlendirmek, inovatif teknolojilerle toplumun ihtiyaç duyduğu gıdaya erişimini en etkili şekilde sağlamak üzere Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ni kurduk. Fakültemizin öncelikli hedefleri; üniversitemizin eğitim kalitesi, modern ve teknolojik altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, tarım ve gıda sektörünün gelişmesinde gerekli olan yükseköğretim etkisini en üst düzeyde sağlamak olacaktır.” İLK 2 SENE TÜM ÖĞRENCİLERE YÜZDE 100 BURS

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Cemal Dinçer’de bu fakülteden mezun olacak öğrencilerin sürdürülebilir tarım için büyük katkı sağlayacak mühendisler olacağını belirterek “2021-2022 akademik yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularında araştırmaları ve iyi tarım uygulamalarıyla tarım gıda sektörüne nitelikli katkı koyacaktır. Fakülte bölümlerinin İngilizce lisans müfredatları birinci yıl aynı ders programından oluşmakta ve eğitimin son yılında ise tamamen sektörde geçirilecek uzun dönem stajından (Ko-op) oluşmaktadır” dedi. 2021-2022 ve 2022-2023 akademik eğitim dönemlerini kapsayacak ilk iki yıl için bu fakülteyi tercih edecek tüm öğrencilere yüzde 100 eğitim bursu verilecek. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi şu bölümlerden oluşacak: Bitki Bilimleri ve Tarım Teknolojileri, ‘Hayvan Bilimleri ve Su Ürünleri Teknolojileri’ ‘Tarım ve Gıda İşleme Teknolojileri’.