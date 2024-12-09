Türkiye-Macaristan dostluğu 100. yılında Stuttgart’ta kutlandı

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Stuttgart Başkonsolosluğu ve Macaristan Başkonsolosluğu iş birliğiyle Macar Liszt Enstitüsü’nde gerçekleştirilen etkinlik, Türk ve Macar mutfaklarından seçkin lezzetlerle davetlilere unutulmaz bir deneyim sundu. Türk sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcilerinin ve seçkin konukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, iki toplum arasındaki güçlü bağları bir kez daha vurguladı. Yemeklerin, iki ülke arasındaki dostluğun sembolü olduğu vurgulandı. Etkinlikte sahne alan piyanistler Türkü Su Dilan ve Melis Ertürk’ün (Duo Motus) Türk ve Macar ezgilerini içeren resitali büyük beğeni topladı. Müzik, kültürel ortaklıkların derinliğini hissettiren güçlü bir bağ olarak gecenin en özel anlarından birine imza attı. Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “100 yıllık bu dostluk, yalnızca tarihsel bir bağ değil, aynı zamanda geleceğe yönelik güçlü bir iş birliği vizyonudur,” diyerek, bu kutlamaların sadece geçmişi anmakla kalmayıp iki ülkenin ilişkilerini geleceğe taşımada önemli bir rol üstlendiğini belirtti.