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Türkiye-Macaristan dostluğu 100. yılında Stuttgart’ta kutlandı

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#Almanya#Türkiye-Macaristan#AVRUPADAN HABERLER
Türkiye-Macaristan dostluğu 100. yılında Stuttgart’ta kutlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 15:41

Türkiye ile Macaristan arasında 1923 yılında imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü, 2024 yılına özel ilan edilen Türkiye-Macaristan Kültür Yılı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Stuttgart Başkonsolosluğu ve Macaristan Başkonsolosluğu iş birliğiyle Macar Liszt Enstitüsü’nde gerçekleşti.

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Stuttgart Başkonsolosluğu ve Macaristan Başkonsolosluğu iş birliğiyle Macar Liszt Enstitüsü’nde gerçekleştirilen etkinlik, Türk ve Macar mutfaklarından seçkin lezzetlerle davetlilere unutulmaz bir deneyim sundu. Türk sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcilerinin ve seçkin konukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, iki toplum arasındaki güçlü bağları bir kez daha vurguladı. Yemeklerin, iki ülke arasındaki dostluğun sembolü olduğu vurgulandı. Etkinlikte sahne alan piyanistler Türkü Su Dilan ve Melis Ertürk’ün (Duo Motus) Türk ve Macar ezgilerini içeren resitali büyük beğeni topladı. Müzik, kültürel ortaklıkların derinliğini hissettiren güçlü bir bağ olarak gecenin en özel anlarından birine imza attı. Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “100 yıllık bu dostluk, yalnızca tarihsel bir bağ değil, aynı zamanda geleceğe yönelik güçlü bir iş birliği vizyonudur,” diyerek, bu kutlamaların sadece geçmişi anmakla kalmayıp iki ülkenin ilişkilerini geleceğe taşımada önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Türkiye-Macaristan dostluğu 100. yılında Stuttgart’ta kutlandı

Türkiye-Macaristan dostluğu 100. yılında Stuttgart’ta kutlandı

Türkiye-Macaristan dostluğu 100. yılında Stuttgart’ta kutlandı
GELECEK NESİLLERE İLHAM VEREN BİR ADIM
Bu anlamlı etkinlik, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluk hikayesinin ne kadar köklü ve derin olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, katılımcılardan büyük takdir topladı. Stuttgart’taki bu özel gecede emeği geçen Stuttgart Başkonsolosluğu’na, Macaristan Başkonsolosluğu’na ve Liszt Kültür Merkezi’ne teşekkür edildi. Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri, iki millet arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmeye devam edecek.

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#Almanya#Türkiye-Macaristan#AVRUPADAN HABERLER

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