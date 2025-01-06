Türkiye Kültür Forumu’ndan kahvaltılı yeni yıl toplantısı

Haberin Devamı

BREMEN eyaletinde çalışmalarını sürdüren Türkiye Kültür Forumu’nun, 2025 yılının ilk toplantısı Bremen eyaleti Ulaştırma, İmar ve Kentsel Gelişim Bakanı (SPD) Özlem Ünsal, Dernek Başkanı Bülent Uzuner ve yönetim kurulu üyeleri, eyaletteki kanaat önderleri, Hannover’den iş insanları Hasan Kurtuluş, Adem Yavuz’un da katılımlarıyla; Bremen’in kent merkezinde Bischofsnadel Str.13 adresinde bulunan Lezzeti Antep Restoranı’nda işletme sahibi Cengiz Aslan’ın davetlileri karşılamasıyla başladı. Türkiye’den tüm kültürlerin tanıtılması ve keşfedilmesi, Türkiye kökenli göçmenlerin Alman toplumu üzerindeki kültürel etkilerinin görselleştirilmesi, Türkiye’nin kapsamlı, güncel bir imajının iletilmesi ve Almanya’da bir Türk kültür ağının geliştirilmesi gibi temel çalışma alanları olan Türkiye Kültür Forumu Başkanı iş insanı Bülent Uzuner “Herkesin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve barış dolu bir yıl diliyorum. Biz kültür derneği olarak bir açılış kahvaltısı yapmak istedik. Programımıza katılan bakanımız Özlem Ünsal Hanımefendi’ye ve Hannover’den katılan iş insanı Hasan Kurtuluş ve Adem Yavuz Bey’e, dernek yönetim ve üyelerimize, dostlarımıza çok teşekkür ederim. Rutin hale gelmiş kültür etkinliklerimizi uzun yıllar olduğu gibi, bu sene de yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, gelenekselleştirdiğimiz kültür festivalimiz Kültürale’yi düzenleyeceğiz. Yeni yılın hepimiz için sağlıklı, verimli geçmesini diliyorum” dedi.



Bremen Eyaleti Ulaştırma, İmar ve Kentsel Gelişim Bakanı Özlem Ünsal ise “Bugün öncelikle tüm takipçilerimizin, okurlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve barış dolu yılların bizim olmasını ümit ediyorum. Hep birlikle çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Türkiye Kültür Forumu’nun çalışmalarını yakından takip ediyor, takdir ediyorum. Bu güzel mekânda Türkiye’nin lezzet başkenti Gaziantep mutfağından çeşitlerin de olduğu kahvaltı salonu sahibi Cengiz Bey’e de sıcak ilgisi nedeniyle teşekkür ederim” diye konuştu.Almanya’nın değişik eyaletlerinde işyerleri bulunan iş insanı Hasan Kurtuluş da “Yeni yılda herkesin yüzü gülsün isterim. En büyük ihtiyacımız olan dünya barışı ile birlikte, sağlık, mutluluğun hâkim olması. Tüm insanlarımıza başarı dileklerimizle beraber herkesin yeni yılını kutlarım” ifadelerini kullandı. Cengiz Aslan ise “Türkiye Kültür Forumu Başkanı Bülent Bey’e ve yönetimine, dostlarına, Hannover’den katılım sağlayan Hasan Kurtuluş ve Adem Yavuz Bey’e, tüm katılım sağlayanlara teşekkür eder, herkesin yeni yılını en iyi dileklerimle kutlarım” dedi. Bremen merkezinde yeni açılarak kafe-restoran olarak hizmet verildiği nezih mekânda katılımcılar Gaziantep’in nefis lezzetlerini tattılar, Türk kahvelerini keyifle yudumladılar.