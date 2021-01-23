Türk iş insanlarına moral desteği

SIRAKAYA, Türkiye olarak her daim, Avrupa’daki Türkiye kökenli iş insanlarının yanında olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti. Sırakaya “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi dolayısı ile yurt dışındaki Türkiye kökenli iş insanlarını da düşünüyor. Hükümetimiz, yurt dışındaki vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı dinleyip, Türkiye’de ve buradaki sorunları çözüyoruz” dedi.

ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman ise Avrupa’da yaşayan iş insanlarının ve vatandaşların sorunlarını dile getirdi. Buyurman “Avrupa’da ciddi cirolara sahip Türkiye kökenli iş insanı var. Pandemi sürecinde ciddi bir sorun yaşanmaktadır. Birçok iş yeri işçi çıkartmak ve iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Türkiye ile bağlarımız her daim güçlü, Almanya ve Türkiye arasında önemli bir ticari bağ var. Bunun pandemi sonrasında daha da güçlenmesini bekliyoruz. Sizlerin ziyareti bize büyük moral oldu” dedi.

Toplantıda, ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutçu, Gelsenkirchen Yabancılar Meclis Üyesi ve UID Şube Başkanı İsmet Karaöz’de eşlik etti.