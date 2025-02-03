‘Türkiye kökenli CDU’lularla gurur duyuyorum’

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BİRLİK Partileri'nin (CDU/CSU) 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimde başbakan adayı olan Friedrich Merz, yaklaşan seçimleri ve Türkiye ile ilişkileri AA’ya değerlendirdi. Türkiye’nin, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu arasında stratejik açıdan önemli bir noktada yer aldığına işaret eden Merz, “NATO’daki en büyük ordulardan birine sahiptir ve bu nedenle savunma topluluğumuz için vazgeçilmezdir” değerlendirmesinde bulundu. Merz, ABD’nin NATO müttefiklerinden kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almalarını beklediğine dikkati çekerek, “Avrupalı NATO müttefikleri, örneğin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşı veya Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin ortak dış politika çıkarlarımızı nasıl daha iyi takip edebileceğimiz konusunda Türkiye ile stratejik bir diyalog yürütmelidir” görüşünü paylaştı.

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TÜRKLER ALMANYA’NIN İNŞASINA KATKIDA BULUNDU

Friedrich Merz, eyalet meclislerinde ve Federal Mecliste Türkiye kökenli CDU’lu milletvekillerinin de bulunduğunu belirterek, “CDU olarak değerlerimizi ve görüşlerimizi paylaşan herkese nereden gelirlerse gelsinler açığız” ifadesini kullandı. CDU ile birlikte olan her Türkiye kökenli kişiyle gurur duyduklarını vurgulayan Merz, “Çok sayıda Türkiye kökenli vatandaş, ülkemizin inşasına katkıda bulunmuştur ancak siyasal katılım konusunda hâlâ yapılacaklar var. Bu nedenle CDU, on yıldan önce ilk entegrasyon ağını kurdu ve bunu yasama döneminde yeniden canlandıracağız” açıklamasında bulundu.

SURİYE KONUSUNDA ALMANYA-TÜRKİYE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ...

Merz, Beşşar Esed rejiminin sona ermesinin ardından tüm etnik ve dini azınlıkların Suriye’de özgürlük ve güvenlik içinde yaşam sürdürebilmelerinin önemli olduğunu belirterek ,”Türkiye’deki ve Avrupa’daki pek çok Suriyeli sığınmacı, bu sayede eski vatanlarına dönebilecektir” görüşünü paylaştı. Suriye’de son dönemdeki gelişmeleri olumlu bulduklarını ve ülkede kapsayıcı siyasi sürecin önemini vurgulayan Merz, Suriye konusunda Avrupa Birliği (AB), Almanya ve Türkiye arasında işbirliğinin geliştirilmesini önerdi. Merz, “Almanya, AB ve Türkiye’nin, Suriye’nin uluslararası siyasi ve ekonomik topluma olası geri dönüşüne yönelik atılacak adımlar konusunda yakın koordinasyon içinde olmaları için çaba sarf ediyorum” ifadesini kullandı.

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GÜÇLÜ İKİLİ BAĞLAR...

Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemine değinen Merz, “Almanya ile Türkiye arasında güçlü ikili bağlar var. Türkiye’den milyonlarca insan, Almanya’da yeni bir yurt buldu ve bu ülkenin inşasına katkı sağladı. Milyonlarca Alman, tatillerini Türkiye’de geçirmekten keyif alıyor. Karşılıklı ticaret ve yatırımlar da son yıllarda muhteşem bir şekilde gelişmiştir. Bunlar, Türk-Alman ilişkilerini daha da yoğunlaştırmak ve günümüzün büyük zorluklarını çözmede güvene dayalı bir iş birliği yapmak için iyi koşullardır” değerlendirmesinde bulundu. Merz, ülkedeki Türkiye göçmen kökenli vatandaşların, göçmen kökenli olmayanlarla aynı şeyleri istediğine dikkati çekerek, “İşleyen bir devlet, adil bir toplum, ileriye dönük bir ekonomi, çocukları için en iyi eğitim fırsatları” görüşünü paylaştı. CDU’nun da bunlardan yana olduğunu savunan Merz, çok sayıda Türk kökenlinin aile değerlerine ve geleneklere saygıya büyük önem verdiğini, bunun CDU için de geçerli olduğunu vurguladı.