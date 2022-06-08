Almanya'da aracıyla yayaların arasına dalmıştı... Ermeni asıllı bir Türkiye karşıtı çıktı

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Dün sabah saatlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşanan olay, deyim yerindeyse tüm ülkenin yüreğini ağzına getirdi. İşlek bir caddede aracını yayaların üzerine süren bir adam bir kişinin ölümüne, birçok kişininse yaralanmasına neden oldu. Polis sürücüyü tutuklarken olayla ilgili sis perdesi de yavaş yavaş aydınlanmaya başladı.

Alman polisi olayı soruşturmaya devam ederken adamın kimliği ve aracında bulunan materyaller şüphe yarattı. Ermeni asıllı bir Alman vatandaşı olan sürücünün aracında Türkiye karşıtı yazılar ve pankartlar bulunduğu iddia edildi. İddialar bir Alman senatör tarafından dillendirildi.

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OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Sürücü ilk yayaya çarptıktan sonra kaldırımda yaklaşık 200 metre giderek Douglas magazinin vitrinine çarparak durdu. Zanlının çevredeki görgü tanıkları tarafından yakalanıp polise teslim edildiği belirtiliyor. Zanlının daha önceden de mülkiyet suçundan dolayı cezası bulunduğu açıklandı. Olayın hemen ardından bir terör saldırısı olup olmadığıyla ilgili spekülasyonlar yapıldı.

Olayın nedeni bilinmezken görgü tanıkları sürücünün kasti olarak insanların üzerine sürdüğünü söyledi. Berlin’de 2016 yılında Kudamm’da kurulan Noel pazarında DEAŞ sempatizanı bir terörist, kaçırdığı TIR’la insanların üzerine sürmüş ve 9 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Görgü tanıklarından 58 yaşındaki Fariz A.

‘İKİ KİŞİ KAPORTANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ’

Olay sonrası çok sayıda polis Kudamm’ı çevreleyen sokakları kapattı ve özel tim de bölgeye geldi. Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı da olay yerinde hazır bulundu. Ambulans helikopterlerle ağır yaralılar hastaneye taşındı.

Görgü tanıklarından 58 yaşındaki Fariz A. Hürriyet’e yaptığı açıklamada, arabanın 1 metre yakınından geçtiğini belirterek “Bir yayaya nasıl çarptığını gördüm. Çarpmayla birlikte yola devam etti ve iki kişi kaportanın üstüne düştü. Sürücü o halde daha fazla gaza bastı. Sonra kaldırımın üzerine çıktı. Hiç yavaşlamadan insanlara çarparak yola devam etti. Ben şans eseri kurtuldum” dedi.

Yunus Emre Barış

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‘KAVGA EDECEKLER ZANNETTİM’

Olayın yaşandığı bölgede Zaddy’s adlı döner büfesinde çalışan Yunus Emre Barış ise tezgâhı açmaya hazırlık yaparken çığlık sesleriyle irkildiğini belirtti. O sırada insanların kaçtığını gördüğünü belirten Yunus Emre, “Ben ilk önce kaza olduğunu zannettim. İnsanlar koşturuyordu. Ben heralde kavga edecekler zannettim. Diğer tarafa baktığımda ise birçok insan yerde yatıyordu. O zaman arabanın çarparak geçtiğini anladım. Polisi aradım ama hep meşguldü. Olayın şokunu üzerimizden atamadık” dedi. Polis Sözcüsü Thilo Cablitz, “Şu anda bunun kasıtlı bir eylem mi, yoksa trafik kazası mı olduğunu bilmiyoruz” açıklamasında bulundu.

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Tagesspiegel gazetesi tutuklanan araba sürücüsünün Berlin’deki ablasının yanında yaşayan 29 yaşındaki Gor H. adlı Ermeni asıllı olduğunu belirtti. Görgü tanıkları, sürücünün, mağazanın vitrinine daldıktan sonra arabadan çıkarken şaşkın bir halde olduğu ve ne yapacağını bilmeyen bir tavrı olduğunu belirtti. Olay sonrası siyasilerden de açıklamalar geldi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola Berlin’deki yaşanan olayla ilgili üzüntülerini dile getirdi. Metsola, “Hayatını kaybeden ve diğer yaralıların yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

‘TÜM KALBİMLE MAĞDURLARIN YANINDAYIM’

Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey, olayın kendisini derinden etkilediğini belirtirken, ancak önceliğin mağdurlara yardım etmek olduğunu söyledi. Giffey, olayda hayatını kaybeden kişinin ve yaralıların yakınlarının da psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. Berlin İçişleri Senatörü İris Spranger de yaşananlar karşısında şok geçirdiğini belirterek, “Olay merkezinden sürekli bilgi alıyorum. Tüm kalbimle olayın mağdurlarının yanındayım. Olay beni şok etti” dedi.

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