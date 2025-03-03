Türkiye ITB’ye damga vuracak

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Her yıl mart ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen ITB Berlin, bu yıl ‘Değişimin gücü burada başlıyor’ temasıyla 4-6 Mart’ta düzenlenecek. Alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen fuarda, bu yıl 170’den fazla ülkeden 5 bin 800’den fazla firmanın yer alması bekleniyor. Pazarlama, satış, seyahat teknolojisi, konaklama ve destinasyon yönetimi alanlarındaki güncel eğilimlerin yer alacağı fuarda, operasyonel, teknolojik ve ekolojik zorluklar, düzenlenecek etkinliklerle masaya yatırılacak.

Fuarda 17 farklı alanda düzenlenecek 200’den fazla oturumlarla küresel turizmin başlıca sıkıntıları, güncel sosyal ve ekonomik gelişmeler, dijital dönüşümün sonuçları ve yapay zekânın etkisi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir stratejiler gibi zorluklar tartışılacak.

Popüler seyahat destinasyonları ve turizmdeki en son yeniliklere ek olarak fuarda, dünyada turizm endüstrisinin nasıl sürekli değiştiği ve yeni koşullara sürekli olarak uyum sağlaması gerekliği de masaya yatırılacak.

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TÜRK TURİZMCİLER FUARDA

Türkiye, fuarda 44’ü milli katılım olmak üzere toplamda 137 firma ile temsil edilecek. Turizmciler, Türkiye’nin en önemli pazarlarından birisi olan Alman turizm pazarına ve diğer ülkelerden gelecek konuklara Türkiye’yi anlatacak. Türk turizm sektöründen otel ve seyahat acenteleri gibi temsilciler de yenilikleri ve trendleri sergilemek için fuarda yerini alacak.

2025’e ilişkin projeksiyonlarda Türkiye’ye Almanya’dan gelecek turist sayısında artış beklenmesi dikkati çekerken, turizmcilerin fuardaki faaliyetlerinin Türkiye’nin bu yılki 65 milyon turist hedefine katkı yapması öngörülüyor.

Yunanistan, İtalya, İspanya gibi ülkelere kıyasla çok çeşitli her şey dahil tatil seçenekleriyle uygun fiyata tatil imkânı sunan Türkiye, Alman turistler arasında cazip olmaya devam ederken Anadolu’daki kültürel ve tarihi zenginlikler Türkiye’nin gidilecek güzel destinasyonlar arasında yer almasını sağlıyor.

Bu arada, Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) bugün ITB Berlin kapsamında, Almanya’dan 2025 yaz tatili için en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye’nin ilk sırada yer almaya devam ettiğini açıkladı.

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BU YILIN KONUK ÜLKESİ Arnavutluk

Fuarın bu yılki konuk ülkesi Akdeniz ülkesi Arnavutluk olacak. Türkiye 2010’da ITB’de konuk ülke olmuştu. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bu yıl fuarın resmi açılışını yapacak. Arnavutluk sanatçılar, ülkelerinin kültür çeşitliliğini ulusal kıyafetlerle fuara gelen izleyicilere sunacak. Eurovision 2025’te Arnavutluk’u temsil edecek olan Shkodra-Elektronike ikilisi, geleneksel Arnavut halk tınılarını modern elektronik müzikle harmanlayarak konukları eğlendirecek. Fuarı, geçen yıl 170 ülkeden yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.

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