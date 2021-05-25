Türkiye- İtalya açılış maçını hangi kanal verecek?

Roma olimpiyat stadından 11 Haziran akşamı saat 21'den itibaren şifresiz olarak naklen yapılacak yayının spikerliğini ise deneyimli moderatör Florian Nass'ın üstleneceği bildirildi. Naklen yayın esnasındaki yorumların ise eski ünlü futbolculardan Bastian Schweinsteiger ile Thomas Broich'in birllikte yapacağı kaydedildi.

11 Temmuz'a kadar devam edecek şampiyonanın 10 karşılaşmasının Almanya genelinde Telekom'a bağlı MagentaTV tarafından ücret karşılığında şifreli olarak yayınlanacağı, diğer tüm maçların ise ARD ve ZDF kanalları tarafından dönüşümlü olarak ücretsiz olarak seyirciyle buluşacağı kaydedildi. Avrupa Şampiyonası'nın Avusturya'daki yayın hakları ise resmi kanal ORF'de bulunuyor ve tüm maçlar şifresiz olarak yayınlanacak. Aynı şekilde tüm 51 karşılaşmanın İsviçre televizyon kanallarında da şifresiz olarak verileceği belirtiliyor.