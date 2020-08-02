‘Türkiye ile müzakereler devam etmeli’

BEŞ yıl Türkiye’de görev yapan ve haziranda Ankara’ya veda eden Almanya’nın Ankara eski Büyükelçisi Martin Erdmann, AB’ye Türkiye’yle müzakereler konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Almanya’nın en önemli radyo kanalı Deutschlandfunk radyosuna konuşan Erdmann, Türkiye’de son yıllardaki gelişmelere rağmen AB’yi Türkiye’yle müzakereleri askıya almamaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun 20’nci yüzyılın başına kadar Balkanlara kadar uzanan bölgede oynadığı rolü, Türkiye’nin oynamasını arzu ettiğini belirten Erdmann, bunun bugün mümkün olmadığını söyledi. Erdmann, Türkiye’yle muzakerelerin dondurulmasıyla ilgili şunları söyledi: “İki yıl önce bu yapıldı. 2018’de Avrupa Konseyi yeni fasıllar açmamak anlamında, müzakerelere ara verdi. Türkiye’de AB’yle müzakerelere büyük umut bağlanıyor. Örneğin Kopenhag kriterleri temelinde devlet içi reformların dışarıdan itilmesini sağlayan bir mekanizma olarak görülüyor. Eğer biz bu aracı bırakırsak, birkaç yıl sonra yeniden aktifleştirmek istediğimizde, artık mümkün olmaz. Ben her şeyi kırıp dökmek yerine üyelik müzakerelerini devam ettirmek için karışık ortamın yeniden uygun olacağı anı beklemek gerektiği görüşündeyim.”

DEMOKRASİ REFLEKSLERİ İŞLİYOR

Türkiye’de demokrasi reflekslerinin işlediğini vurgulayan Ankara eski Büyükelçisi Erdmann, “Türkiye 2023’te Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü görecek mi” sorusuna şöyle dedi: “Buna kesinlikle inanıyorum. Türk toplumu bütün olarak demokratik bir toplum. Benim son 5 yılda Türkiye’de yaşadığım seçimler, ki çok seçim gördüm, hepsi de özgür seçimlerdi. AGİT (Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı) ve AB’li gözlemciler hep olumlu not verdi. Erdmann, Türkiye’de seçmenlerin de çok sayıda gözlemciyle seçimleri izlediğine dikkat çekti ve buna örnek olarak İstanbul’daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini gösterdi ve “Türkiye kendini çabuk toparlayan, dirençli bir ülke. Ben Türkiye’nin korona salgınıyla sertleşen krizin içinden tekrar çıkacağından eminim” diye konuştu.