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‘Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çalışacağım’

#Armin Laschet#AVRUPADAN HABERLER#NATO
‘Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çalışacağım’

Kreuzberg’de ‘2 Hearts’ adlı mentor programını ziyaret ederek gençlerle konuşan Birlik Partileri Başbakan adayı Armin Laschet, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çalışacağını söyledi.

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ALMANYA’da seçimlere beş gün kala oy oranını artırarak rakibi SPD’ye yaklaşan Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet, Türkiye ile ilişkiler konusunda görüş belirtti. Armin Laschet, Almanya Uyum Vakfı tarafından organize edilen bir etkinlikte gençlere, iş ve meslek hayatında mentorluk yapan başarılı girişimcilerin kurduğu ‘2 Hearts’ adlı derneği ziyaret etti. Laschet toplantı sonrası Türk basının sorularını yanıtlarken, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Armin Laschet, başbakan olduğu zaman Türkiye ile ilişkilerin iyileşmesi için uğraşacağını söyledi.

‘Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çalışacağım’
AVRUPA İLE ÇOK YAKIN BAĞLAR
Türkiye’nin NATO üyesi ve Avrupa ile sıkı bağları olan bir ülke olduğuna dikkat çeken Laschet, “Televizyonlarda yayınlanan canlı tartışma programlarına dış politika, Avrupa ve güvenlik politikalarının gündeme gelmemesine çok üzüldüm. Benim kişisel biyografimde dış politika her zaman önemli bir rol oynamıştır. NATO üyesi olarak Türkiye’nin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Aynı zamanda Avrupa ile çok yakın bağları bulunuyor. Türkiye’nin bir dostu olarak başbakanlık dönemimde ilişkilerin iyi daha iyi olmasını umut ediyorum. Bunun için çalışmalıyız” dedi.
‘Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çalışacağım’
AYRIMCILIKIĞI YOK ETMEK LAZIM
Bu yıl Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün 60. yılı olduğunu da hatırlatan Armin Laschet, ikinci ve üçüncü neslin hikâyelerinin bir başarı hikâyesi olduğunu söyledi. Laschet, “Burada gördüğümüz ikinci ve üçüncü neslin aileleri yıllar önce buraya geldi ve zor şartlar altında çalıştı ve çocuklarının eğitimi için uğraştı. Bu nedenle Alman toplumunun bu gücü keşfetmesi, bu potansiyeli kullanması, ayrımcılığı yok etmesi ve Türkçeyi, Almancayı, İngilizceyi çok iyi bilen bu insanların yeteneğini değerlendirmesini sağlamayı hedefliyorum” dedi.
‘Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çalışacağım’
‘Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çalışacağım’

‘Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çalışacağım’

 

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#Armin Laschet#AVRUPADAN HABERLER#NATO