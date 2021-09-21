‘Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çalışacağım’

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ALMANYA’da seçimlere beş gün kala oy oranını artırarak rakibi SPD’ye yaklaşan Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet, Türkiye ile ilişkiler konusunda görüş belirtti. Armin Laschet, Almanya Uyum Vakfı tarafından organize edilen bir etkinlikte gençlere, iş ve meslek hayatında mentorluk yapan başarılı girişimcilerin kurduğu ‘2 Hearts’ adlı derneği ziyaret etti. Laschet toplantı sonrası Türk basının sorularını yanıtlarken, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Armin Laschet, başbakan olduğu zaman Türkiye ile ilişkilerin iyileşmesi için uğraşacağını söyledi.