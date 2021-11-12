Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerge kabul edildi!

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KONUYLA ilgili bilgi veren Bavyera Eyalet SPD milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Arif Taşdelen, önergenin göç anlaşmasının 60. yılı nedeniyle hazırlandığını belirtti. Taşdelen, 30 Ekim 1961’de Almanya ve Türkiye arasında Türk işçi alımı anlaşması imzaladığını ve Almanya’ya misafir işçi olarak gelenlerin Almanya’nın kalkınmasına ve Alman ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağladıkları vurguladı. Önergede ayrıca, NATO müttefiği ve Akdeniz bölgesinde önemli bir stratejik ortak olarak Türkiye ile ilişkilerin Almanya ve Bavyera için özel bir önem taşıdığı belirtiliyor. ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...

SPD grubunun hazırladığı önergede, Bavyera’da yaşayan yaklaşık 340 bin Türkiye kökenli insanın Türkiye ile Almanya arasındaki yakın ilişkilere katkıda bulunduğu belirtildi. Önergede Almanya ile Türkiye arasında yoğun karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi gereği vurgulandı. Bavyera eyalet hükümetinden, ‘’Bavyera ile Türkiye arasındaki bağlantıların şu anda nasıl sunulduğu konusunda Federal ve Avrupa İşleri ve Bölgesel İlişkiler Komitesi’ne rapor vermesi’ isteniyor ve bazı soruların ele alınması gerektiği belirtiliyor.

BAVYERA HÜKÜMETİNDEN BEKLENEN CEVAPLAR

Önergede Bavyera hükümetinden yanıtlanması istenen sorular şunlar: Bavyera’nın Türkiye ile ilişkilerinin odak noktaları nelerdir? Eyalet hükümeti bu ilişkileri geliştirmek için hangi özel araçları, önlemleri ve projeleri kullanıyor? Bavyera ve Türkiye arasında hangi istişareler, anlaşmalar, sözleşmeler ve niyet beyanları var? Bavyera’nın Türkiye ile ilişkileri ekonomi, kültür, bilim ve eğitim açısından nasıl şekilleniyor? Bavyera ve Türkiye arasındaki gençlik ve okul değişimleri nasıl yoğunlaştırılabilir? Bavyera şehirleri, belediyeleri ve ilçeleri ile Türkiye’deki belediyeler arasında hangi iş birliği ortaklıkları var? Eyalet hükümeti, Bavyera’daki hangi sivil toplum örgütlerini Türkiye ile uluslararası anlayışı geliştirmede aktif olarak tanıyor?