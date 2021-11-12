Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerge kabul edildi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muz yeme görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi'Muz yeme' görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi#Muz Paylaşımı
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itiraf!#Bill Gates
Şenol Güneş için bomba sözler: Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...Şenol Güneş için bomba sözler: 'Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...'#Murat Sancak
Malatyada korkutan deprem Prof. Dr. Naci Görürden dikkat çeken paylaşımMalatya'da korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım#Malatya
Afganistanda camide patlama: Ölü ve yaralılar varAfganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var#Afganistan
‘Savunma’nın devleri İstanbulda...‘Savunma’nın devleri İstanbul'da...#Savunma Sanayi
Dans teklifi cinayetinde karar Ailesi isyan etti... Kravat-takım elbise indirimi'Dans teklifi' cinayetinde karar! Ailesi isyan etti... 'Kravat-takım elbise indirimi'#ANTALYA
Samimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorumSamimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorum!#Enis Arıkan
Bakan Elvandan döviz kuru mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru mesajı!#Bakan Elvan
Başak Cengizin annesinden yürek yakan isyan Samuray kılıcıyla öldürülmüştü...Başak Cengiz'in annesinden yürek yakan isyan! Samuray kılıcıyla öldürülmüştü...#Samuray Kılıcı
Mağarada bulunan adamın gizemi çözülemiyor Üzerinden çıkanlar şaşırttı...Mağarada bulunan adamın gizemi çözülemiyor! Üzerinden çıkanlar şaşırttı...#Italya
Roketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu Karadenizde tarihi günRoketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu! Karadeniz'de tarihi gün#MSB
Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamışGelin annesi sabahlıkla geldi! Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış#Paris Hilton
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Çindeki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlarÇin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar#Bebek Sağlığı
HABERLERAvrupa Haberleri

Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerge kabul edildi!

#SPD#Arif Taşdelen#AVRUPADAN HABERLER
Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerge kabul edildi

Bavyera Eyalet Parlamentosu SPD Grubu’nun, göçün 60. yılı nedeniyle Bavyera hükümetine sunduğu ve Türkiye ile ilişkileri geliştirmesi tavsiyesini de içeren önerge, Parlamentoda Avrupa ve Bölgesel İlişkiler Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonda AfD dışındaki bütün partiler önergeye destek verdi. SPD eyalet milletvekili Arif Taşdelen, Bavyera’da yaşayan 340 bin Türkiye kökenlinin olduğunu belirterek, ilişkilerin geliştirilmesinin her iki taraf için de kazançlı olacağını belirtti.

Haberin Devamı

KONUYLA ilgili bilgi veren Bavyera Eyalet SPD milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Arif Taşdelen, önergenin göç anlaşmasının 60. yılı nedeniyle hazırlandığını belirtti. Taşdelen, 30 Ekim 1961’de Almanya ve Türkiye arasında Türk işçi alımı anlaşması imzaladığını ve Almanya’ya misafir işçi olarak gelenlerin Almanya’nın kalkınmasına ve Alman ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağladıkları vurguladı. Önergede ayrıca, NATO müttefiği ve Akdeniz bölgesinde önemli bir stratejik ortak olarak Türkiye ile ilişkilerin Almanya ve Bavyera için özel bir önem taşıdığı belirtiliyor.

Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerge kabul edildi
ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...
SPD grubunun hazırladığı önergede, Bavyera’da yaşayan yaklaşık 340 bin Türkiye kökenli insanın Türkiye ile Almanya arasındaki yakın ilişkilere katkıda bulunduğu belirtildi. Önergede Almanya ile Türkiye arasında yoğun karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi gereği vurgulandı. Bavyera eyalet hükümetinden, ‘’Bavyera ile Türkiye arasındaki bağlantıların şu anda nasıl sunulduğu konusunda Federal ve Avrupa İşleri ve Bölgesel İlişkiler Komitesi’ne rapor vermesi’ isteniyor ve bazı soruların ele alınması gerektiği belirtiliyor.

BAVYERA HÜKÜMETİNDEN BEKLENEN CEVAPLAR
Önergede Bavyera hükümetinden yanıtlanması istenen sorular şunlar: Bavyera’nın Türkiye ile ilişkilerinin odak noktaları nelerdir? Eyalet hükümeti bu ilişkileri geliştirmek için hangi özel araçları, önlemleri ve projeleri kullanıyor? Bavyera ve Türkiye arasında hangi istişareler, anlaşmalar, sözleşmeler ve niyet beyanları var? Bavyera’nın Türkiye ile ilişkileri ekonomi, kültür, bilim ve eğitim açısından nasıl şekilleniyor? Bavyera ve Türkiye arasındaki gençlik ve okul değişimleri nasıl yoğunlaştırılabilir? Bavyera şehirleri, belediyeleri ve ilçeleri ile Türkiye’deki belediyeler arasında hangi iş birliği ortaklıkları var? Eyalet hükümeti, Bavyera’daki hangi sivil toplum örgütlerini Türkiye ile uluslararası anlayışı geliştirmede aktif olarak tanıyor?

Haberle ilgili daha fazlası:
#SPD#Arif Taşdelen#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır