Türkiye ile diyaloğu geliştirmeliyiz

AB Zirvesi ve güncel koronavirüs politikalarıyla ilgili olarak Federal Meclis’in dünkü oturumunda hükümet açıklaması yapan Başbakan Merkel, Türkiye ile ilişkilere de değindi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda geniş bir rapor hazırladığına dikkati çeken Merkel, Türkiye’nin, Yunanistan ve Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum kesimi) ile diyalog yolunu seçmesinin olumlu bir sinyal olduğunun altını çizdi. Türkiye ile ilişkilerin çok yönlü ve çok boyutlu olduğunu belirten Merkel, “Avrupa Konseyi bu gerginliğin giderilmesi durumunda Türkiye ile iş birliğinin geliştirilmesi yönünde karar aldı. İşte Brüksel’deki zirvede bu alanda neler yapılabileceği ele alınacak. Bu, hiç şüphesiz kolay bir görüşme olmayacaktır, ama olumlu sonuçlar alınmasını umarım” dedi.

‘ÖZEL İKİŞKİMİZ VAR’

Türkiye ile Almanya arasında farklı ve özel bir ilişki bulunduğunu ifade eden Merkel, şunları söyledi: “Türkiye yalnız bir NATO ülkesi ve bir müttefik değil, aynı zamanda direkt komşumuzdur. AB sınırındaki en yüksek nüfuslu ikinci ülkedir. Almanya ve biz Almanların ise Türkiye ile daha farklı bir ilişkisi vardır. Çünkü ülkemizde nesillerdir milyonlarca Türkiye kökenli insan yaşamaktadır. Almanya gibi diğer AB ülkeleri de Türkiye’deki iç politik gelişmeleri yakından izliyor. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi üzücüdür. Biz Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nde kalmasını arzu ederiz. Ama şurası da bir gerçek ki, Türkiye ile diyalogsuzluk bizi bir yere götürmez. Biz Türkiye ile AB arasındaki yüksek düzeydeki görüşmelerin sürdürülmesini istiyoruz. Özellikle de göç alanında.” ‘TÜRKİYE SAYESİNDE...’

“Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye ile AB arasında bu alanda bir sözleşme yaptık. Bu sözleşmeyi geliştirmeliyiz. Tüm eleştirilere rağmen bu alanda çok iyi gelişmeler de yaşandı. Kaçak sığınmacı tacirlerinin önü büyük ölçüde kesildi. Yunanistan’a kaçak sığınmacı girişinin yanı sıra denizlerde insanların yaşamlarını yitirmeleri de engellendi. AB desteğiyle Türkiye’de 660 bin sığınmacı çocuğu okula gidiyor, sağlık hizmetleri verildi. 1.8 milyon kişiye mali ek katkıda bulunuldu. AB mali yardımı farklı projelerin sürdürülmesi içindir. İnsanlık açısından bu parasal katkı önemlidir. Bu alanda iş birliği iki tarafın da yararınadır.” Türkiye’nin 3.6 milyon Suriyeli sığınmacı aldığını belirten Merkel, “Bu Berlin’in nüfusu kadardır. Türkiye’nin yaptığı takdire şayandır. Ben şahsen Türkiye-AB Sözleşmesi’nin yenilenmesi için ağırlığımı koyacağım” dedi.