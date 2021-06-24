Türkiye ile diyalog ve mali yardım kaçınılmaz!

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, iki gün sürecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde göç ve sığınmacı konusunun da ele alınacağını belirtirken, 3.7 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’ye parasal desteğin sürüdürülmesinin kaçınılmaz olduğunun da altını çizdi. Yaklaşık 16 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Angela Merkel, Federal Meclis’te yaptığı olası son hükümet açıklamasında, Almanya’nın da Avrupa’nın da geleceğinin birlikte hareket etmeye ve sıkı bir dayanışmaya bağlı olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE YOĞUN BİR YÜK ÜSTLENDİ’

Pandemiye paralel olarak sığınmacı sorununun AB’nin gündeminde ilk sırada yer aldığına işaret eden Başbakan Merkel, “Avrupa Sığınmacı Ajansı oluşturmaya bir adım daha yaklaştık. Bu kez AB Zirvesi’nde sığınmacıların geldiği ülkeler ve geçiş ülkeleri ile durum ele alınacak. Anahtar ülkelerle sürdürülecek görüşmeler de. Bu konuda Türkiye yoğun bir yük üstlendi. Resmi verilere göre Türkiye 3.7 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Sığınmacı sorununu ancak Türkiye ile diyalog yoluyla çözebiliriz. Sığınmacıların bakımı için Türkiye’ye AB yardımının sürdürülmesi şarttır” dedi.

AfD ELEŞTİRDİ

Angela Merkel, hukuk devleti ve temel haklar kadar nisanda Türkiye ile ciddi görüş ayrılığı yaşandığı halde, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda da zaman kaybetmeden adım atılması gerektiğini de söyledi. Ayrıca AB ile Türkiye arasında sağlık, iklim korunması ve terörle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin artırılmasını da. Anamuhalefet konumundaki sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Meclis Grubu Eş Başkanı Alice Weidel ise Merkel hükümetinin mülteci politikasını eleştirdi. Özellikle de AB ile Türkiye arasında varılan mülteci mutabakatının bir fiyasko olduğunu ileri sürdü. Alice Weidel, “İllegal göçünün durdurulmasının anahtarı Ankara’da değil, Berlin’dedir” diyerek, Almanya’nın kapılarının sığınmacılara kapatılmasını istedi.

ORTAK GELECEĞİMİZ AVRUPA

Başbakan Angela Merkel, pandemi döneminde yaşanan tüm sorunlara ve sıkıntılara rağmen, AB olarak birlikte hareket ederek, bu sorunun da üstesinden gelineceğini söyledi. AB’nin 750 milyar euro hacimli fonu sayesinde üye ülkelerin yaşanan ekonomik sıkıntıları atlatacağından emin olduğunu belirten Angela Merkel, “Almanya’nın da Avrupa’nın da geleceği birlikte hareket etmeye ve dayanışma sergilemeye bağlıdır” dedi.

‘30 MİLYONA SERTİFİKA VERDİK’

Pandemi belasının sonunun gelmediğini de hatırlatan Başbakan Merkel, yalnız Almanya’da değil, dünyanın her kesiminde insanların çoğunun aşısı bitmeden, kimsenin rahat uyuyamayacağını da söyledi. Almanya’nın ve AB’nin fakir ülkelere aşı yardımında bulunmayı sürdüreceğini belirtirken, varlıklı ülkelere bu alanda üzerlerine düşen görevi yerine getirme çağrısında da bulundu. Öte yanadan AB genelinde 1 Temmuz itibariyle dijital sertifika uygulaması işaret eden Başbakan Merkel, “Biz Almanya’da şimdiye kadar 30 milyona yakın insanımıza dijital sertifika verdik” dedi.