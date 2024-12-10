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MERZ, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’ye ilişkin Alman RTL televizyon kanalına değerlendirmede bulundu. Rusya’nın “zayıfladığını” belirten Merz, “Çünkü Rusya, Suriye’yi ve oradaki rejimi koruyan bir güçtü. Ve Türkiye güçlendi. O (Türkiye) şimdi tüm Orta Doğu bölgesinde daha da büyük bir rol oynayacak” dedi.

AVRUPALILARA DA İYİ BİR TAVSİYE

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılması planlanan erken genel seçimlerde Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olan Merz, “Bu yüzden bize, sadece biz Almanlara değil, Avrupalılara da iyi bir tavsiye şu olabilir: Bu bölgede siyasi olarak da barışı tesis etmek için şimdi Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız” ifadesini kullandı. Merz, bunun artık “Alman ve Avrupa siyasetinin bir görevi” olduğunu kaydetti. CDU Genel Başkanı Merz ayrıca, “Şimdi bekleyip Suriye’de gerçekten neler olduğunu, iç savaşın gerçekten bitip bitmediğini görmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.