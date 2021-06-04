Türkiye ile Almanya arasındaki finansal bilgi transferi başladı

EKONOMİK İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2014 yılında oluşturulan ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişim Standardı’nın uygulanması uluslararası alanda vergi kaybı ve kaçaklarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirildi. Türkiye ile Almanya arasındaki finans bilgi transferi, teknik alt yapının oluşturulması amacıyla önceki yıllarda birçok kez ertelenmişti. Türkiye, 136 ülkenin anlaştığı yabancı ülkelerle finansal bilgilerin otomatik olarak transferini öngören anlaşmayı 24 Nisan 2017’de imzalayarak 31 Aralık 2019’da da onaylamıştı. Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geçen yıl hazırlanan konuyla ilgili rehber güncellenmek üzere siteden kaldırıldı.

GAYRİMENKUL VE TAŞIT YOK

Anlaşmaya göre, ülkeler, ilgili şahısların finansal hesap bilgilerini, banka gibi finansal kuruluşlardan toplayıp talep olmadan otomatik olarak her yıl anlaşma yaptığı ilgili ülkeyle paylaşacak. Ancak gayrimenkul ve taşıt bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında yer almayacak. Ayrıca hesap hareketleri detayı da bu kapsamda finansal kuruluşlardan alınmayacak ve paylaşıma sunulmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geçen yıl hazırladığı rehbere göre değişime tabi finansal ve kişisel bilgiler şunlar:

* Mevduat hesapları,

* Saklama hesapları,

* Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati,

* Nakdi değer sigorta sözleşmeleri,

* Düzenli ödeme sözleşmelerine

Değişim yapılacak kişisel bilgiler ise şöyle:

* ilgilinin adı ve soyadı

* Adresi

* Yerleşik (mükim) öldüğü ülke ve vergi kimlik numarası (VKN)

* Doğum yeri ve tarihi

* Hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri

* Hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı.